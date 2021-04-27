Анекдоты: В частной стоматологии по-настоящему больно бывает только возле кассы

Народная примета. Если вы проснулись раньше будильника, значит, сегодня выходной.
* * *
- Я слышал, ты машину купил.
- Ага!
- А на права уже сдал?
- Сдал.
- И как водишь, нормально?
- Некоторые пешеходы говорят, что просто сногсшибательно.
* * *
Когда я был маленьким, я молился о велосипеде. Потом я понял, что бог работает по-другому: я украл велосипед и стал молиться о прощении.
* * *
Банк поздравил с днем рождения и попытался вручить кредит!
Страховая, так понимаю, если тоже соберется поздравлять, должна предложить сломать ногу…
* * *
Самое большое разочарование в жизни было в младших классах, когда на утреннике видишь Деда Мороза в кедах. Подходишь к Дедушке и спрашиваешь, почему он не в валенках.
А он тебе голосом трудовика отвечает:
- Да пошел ты!..
* * *
Купила умные весы, теперь, как только увидят меня, прячутся под кровать.
* * *
- Милый, мы с девочками посидим где-нибудь, чай попьем, поболтаем.
- Говори точнее, где вы будете и откуда забирать ваш бухой партизанский отряд.
* * *
31 декабря:
- Мне четыре вискаря по 0,7, икры и говядины для стейков килограмма три.
3 января:
- В смысле, соль по 12 рублей?! 10,20 же было!
* * *
Как и ожидалось - снова никаких мер поддержки для социальной группы «молодые, не умеющие ни хрена делать одинокие мужчины до сорока лет, сидящие на шее у родителей». Сколько можно это терпеть?!
А о настоящей поддержке, точнее, возврате части денег за летний отдых в России < стр. 2.
* * *
- Мы будем судить тебя по законам гор!..
- Согласен. Выбираю Швейцарские Альпы.
* * *
Пoнял, чтo мoй урoвeнь лeни нe дocтиг прeдeлa, кoгдa увидeл, чтo ктo-тo выгуливaeт coбaку нa пoвoдкe c пeрвoгo этaжa чeрeз oкнo.
* * *
Отдыхавшие на Сейшелах русские туристы нашли черепаху возрастом 300 лет. Трудно даже представить себе, сколько бы прожила эта черепаха, если бы ее не нашли туристы из России!