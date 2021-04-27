Анекдоты: В частной стоматологии по-настоящему больно бывает только возле кассы

Народная примета. Если вы проснулись раньше будильника, значит, сегодня выходной.

* * *

- Я слышал, ты машину купил.

- Ага!

- А на права уже сдал?

- Сдал.

- И как водишь, нормально?

- Некоторые пешеходы говорят, что просто сногсшибательно.

* * *

Когда я был маленьким, я молился о велосипеде. Потом я понял, что бог работает по-другому: я украл велосипед и стал молиться о прощении.

* * *

Банк поздравил с днем рождения и попытался вручить кредит!

Страховая, так понимаю, если тоже соберется поздравлять, должна предложить сломать ногу…

* * *

Самое большое разочарование в жизни было в младших классах, когда на утреннике видишь Деда Мороза в кедах. Подходишь к Дедушке и спрашиваешь, почему он не в валенках.

А он тебе голосом трудовика отвечает:

- Да пошел ты!..

* * *

Купила умные весы, теперь, как только увидят меня, прячутся под кровать.

* * *

- Милый, мы с девочками посидим где-нибудь, чай попьем, поболтаем.

- Говори точнее, где вы будете и откуда забирать ваш бухой партизанский отряд.

* * *

31 декабря:

- Мне четыре вискаря по 0,7, икры и говядины для стейков килограмма три.

3 января:

- В смысле, соль по 12 рублей?! 10,20 же было!

* * *

Как и ожидалось - снова никаких мер поддержки для социальной группы «молодые, не умеющие ни хрена делать одинокие мужчины до сорока лет, сидящие на шее у родителей». Сколько можно это терпеть?!

А о настоящей поддержке, точнее, возврате части денег за летний отдых в России < стр. 2.

* * *

- Мы будем судить тебя по законам гор!..

- Согласен. Выбираю Швейцарские Альпы.

* * *

Пoнял, чтo мoй урoвeнь лeни нe дocтиг прeдeлa, кoгдa увидeл, чтo ктo-тo выгуливaeт coбaку нa пoвoдкe c пeрвoгo этaжa чeрeз oкнo.

* * *

Отдыхавшие на Сейшелах русские туристы нашли черепаху возрастом 300 лет. Трудно даже представить себе, сколько бы прожила эта черепаха, если бы ее не нашли туристы из России!