Дмитрий Песков - о фильме «Девятаев»: Мы ждали этот фильм. Владимир Путин посмотрит его, когда будет возможность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Дмитрий Сергеевич! Ровно месяц назад, 26 марта, встречаясь с работниками культуры, лауреатами президентской премии, Владимир Путин вспомнил о «моде на оголтелых НКВД-шников» в нашем кино. Ну, разумеется, он имел в виду не только НКВД-шников. Так вот, вчера прошла премьера фильма «Девятаев». Этот художественный фильм выходит на экраны страны 29-го. Подвиг летчика Девятаева стал широко известен благодаря Василию Михайловичу Пескову, нашему легендарному журналисту, о нем он писал в своем очерке «Побег».

Заметят ли в Кремле эту художественную ленту? И второй вопрос. Владимир Владимирович сможет посмотреть, будет ли у него возможность посмотреть этот художественный фильм о легендарном летчике, который угнал самолет вместе с пленными из фашистского плена, спас людей, сам спасся и окрасил героику войны особой краской?

- Доселе мы ни разу, честно говоря, промоутированием картин не занимались в ходе наших conference call, но давайте позанимаемся.

Мы, конечно же, с удовольствием посмотрим этот фильм. Действительно, мы его ждали, мы даже интересовались, когда он будет готов.

Его долго собирали, раскрашивали. Компьютерные дела и так далее.

Безусловно, президент Путин может его посмотреть, если отвечать на ваш вопрос.

- А когда?

- Ну, когда сможет.

- Спасибо. Будем ждать.

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