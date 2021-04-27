Откуда взялись двойные стандарты Запада по отношению к России

Россия - политический «иноходец» в западноцентричном мире, все время норовит бежать по-своему и отбивается от табуна. Поэтому ее осуждают за то, что другим, знающим свое место в стаде, прощают Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наши политики и общественные деятели уж который год не устают обвинять Запад в «двойных стандартах». То, что можно им или их союзникам - хорошо, а когда то же самое делает Россия, тут же выясняется, что это плохо. То, что тут же маркируется как «злобные агрессивные устремления» русских, в упор не видят у себя и «своих».

Примеры всегда на слуху. Из последних и часто повторявшихся на разных уровнях - разгром украинскими властями трех оппозиционных телеканалов и одобрение этого западными странами. Кто у нас только не вопрошал по этому поводу: а случись такое в России, как бы коллективный Запад отреагировал? Понятно, как.

Как и понятно, почему эти «двойные стандарты» существуют. Россия - политический «иноходец» в западноцентричном мире, все время норовит бежать по-своему и отбивается от табуна. Поэтому ее осуждают за то, что другим, знающим свое место в стаде, прощают. Враждебность Запада по отношению к России - цена ее политической самостоятельности и, одновременно, признание того, что мы для него - угроза.

Слова «противник» и даже «враг» в нашу сторону уже сказаны. Так почему мы должны возмущаться «двойными стандартами» Запада? Иначе нас западные «партнеры» воспринимать не будут. Может, просто стоит принять: у них - одни стандарты, у нас - другие. Тогда и оценочная шизофрения «двойных стандартов» пропадет.

Надо признать, что мы сами в конце «перестройки» и в «святые» 90-е понеслись со всех ног к «универсальным ценностям». Самозабвенно топча мораль и нравственность, созданные нашими предками, спешили примерить на себя платье «цивилизованного мира».

То ли размера подходящего для нас не нашлось, то ли при близком рассмотрении это платье обернулось лохмотьями? Ведь стержень «универсальной морали и нравственности», как полагало большинство у нас - в христианских ценностях, которые сохранились в странах Запада и которые у нас деформировали коммунисты, сделав мораль категорией классовой.

Хотя, ради справедливости, «Моральный кодекс строителя коммунизма» - это был, выражаясь по-нынешнему, атеистический ремейк Десяти заповедей. А вот куда дрейфовал от них продвинутый Запад в своих гедонистических и гендерных исканиях, объяснять не надо. И у нас разделять его «новую мораль» охотников немного.

Просто констатируем: по морально-нравственным категориям между Россией и коллективным Западом никакого единства уже нет. А значит, нет и «единых стандартов», есть - разные.

Но нет единства, а значит и общих стандартов, и по социально-политическим вопросам. Главный пункт обвинений в адрес России - «грубые и систематические нарушения прав человека». Оставим в стороне пока еще не признанные повсюду право на смену пола или свободу ориентации (не в пространстве). Есть Всеобщая декларация прав человека, принятая Генассамблеей ООН в 1948 году. Сверимся лишь с некоторыми из 30 ее статей.

В 10 и 11 статьях речь идет о праве каждого человека в случае предъявления ему уголовного обвинения на справедливый суд, до решения которого он считается невиновным. Про доказательство вины в стиле «highly likely» с последующими решениями карательного или санкционного свойства - ни слова.

Там же прописано, что никто не может быть осужден за деяния, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным или международным законам. Но тогда что творит Литва с россиянином Юрием Мелем, осужденным литовским судом за участие в событиях 1991 года по законам, принятым почти через 20 лет после них?

Каждый человек имеет право на убежище в других странах, кроме тех случаев, когда его преследуют за неполитические преступления (Статья 14). Это объясняет, почему в Лондоне так много «политических» сидельцев-жуликов и казнокрадов из России. О праве каждого на гражданство - в следующей, 15-й статье, и как его чтут в Латвии и Эстонии, сделавших в 90-х «негражданами» треть своего населения?

Декларация провозглашает право каждого человека на свободу убеждений, включая свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ (Статья 19). Соблюдают эти права прибалты, вводящие запреты на российские СМИ, и «це эуропэйцы» в Киеве, прихлопнувшие оппозиционные телеканалы?

«Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами» (Статья 26). Это про школьные и вузовские учебники по истории Польши, Украины, Грузии, стран Прибалтики?

Всеобщая Декларация прав человека - документ универсальный. Прописанные в нем стандарты могут быть «двойными»? Или их делает такими желание скрыть что-то у себя и показывать пальцем исключительно на другого? То есть попытка сделать права человека универсальными обречена, потому что ими пользуются как политическим инструментом?

Есть серьезные разночтения и в трактовке самих прав. Они, по всеобщему признанию, делятся на экономические, социальные, политические и гражданские. Запад, еще со времен холодной войны, в своей критике Советского Союза, а сейчас и России, не делает акцент на первые две группы, и налегает на пару последних. Сегодня китайские товарищи отбиваются от нападок западных правозащитников тем, что обосновывают важность и значимость соблюдения экономических и социальных прав человека как фундаментальных.

Как обеспечить политические и гражданские свободы в нищем обществе? Часто достаточно продекларировать верность «универсальным» ценностям демократии, выказать почтение их жрецам-хранителям, и вам предоставят достойные места в соответствующих рейтингах. Последний доклад «Фридом Хаус» ставит Россию на 172 место из 210 стран. Статус у нее, разумеется, «несвободная». На позицию выше - Руанда, ниже - Конго. Афганистан аж на десять позиций впереди. Такой же «африканский угол» отводит нам и составляемый в Британии «Индекс демократий».

Можно, конечно похихикать, повертеть пальцем у виска. Но все это совершенно серьезно. «Фридом Хаус» утверждает, что в основе его оценок - та же Всеобщая декларация прав человека ООН. И ссылаясь на такие рейтинги Запад обосновывает свои политические решения и следующие за ними практические шаги.

В 2006 году в России попытались противопоставить западным рейтингам свободы и развития демократии свой. Составили его под руководством Валерия Фадеева, нынешнего председателя Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Даже презентовали первый доклад. Но потом что-то пошло не так, и проект, как общественная инициатива, очевидно, заглох.

МИД России с 2011 года публикует свои доклады о ситуации с правами человека в отдельных странах. В прошлогоднем традиционно осуждается «практика применения так называемых двойных стандартов», но об американцах сказано вполне щадяще: «ситуация в правозащитной сфере в США оставляет желать лучшего». Китайцы в своих ежегодных докладах о нарушении прав человека в США формулируют жестче. В последнем, мартовском, читаем: «Называя себя маяком демократии, Соединенные Штаты бессмысленно критикуют и угнетают многие другие страны под предлогом защиты демократии, свободы и прав человека». Но ни мы, ни китайцы не позволяем себе ранжировать другие страны, выставляя им «оценки по демократии». В первую очередь, должно быть, в силу официального характера этих документов.

А они нам такие оценки выставляют: госдеп США, ссылаясь на тот же «Фридом Хаус» (сам госдеп - лишь «один из спонсоров» этой НКО), при всяком случае тычет пальцем: ужас как у вас с этим все запущено, и уроки вы учить не хотите. Мы же в ответ: «двойные стандарты»… Они - ноль внимания.

Замкнутый круг. Что делать? Если кто помнит, у Н.Г. Чернышевского помимо книги с таким названием была диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности». У разных сословий, объяснял революционный демократ, в силу разных жизненных укладов разные представления о красоте. Немощная, бледная, утонченная барышня - идеал для господ, крепко сбитая, проворная и румяная девица - для крестьян-тружеников.

Может, «двойные стандарты» и появляются там, где идеалы одних насаждаются другим, тем, кто все равно останутся для «миссионеров» чужаками. Если мы не ставим под сомнение суверенитет своего государства, то как быть с «едиными стандартами» демократии и прав человека, которые используют как инструмент разрушения его суверенитета? Ведь «суверенных демократий», как нам объясняли совсем недавно, вроде как и не бывает.

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