Пять убойных санкций, которые Россия может ввести против Запада

Можем ли мы действительно насолить Европе и Америке и ввести реальные экономические санкции? Теоретически - да. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отправить восвояси десяток заокеанских дипломатов, запретить посольству США нанимать на работу россиян и других граждан «третьих стран», ограничить краткосрочные командировки в нашу страну американским специалистам, обеспечивающим работу дипломатических представительств. Это наш ответ на санкции против российского госдолга, которые ввел Вашингтон. Получается, они запретили своим банкам покупать облигации федерального займа, которые выпускает наш Минфин. То есть «взять в долг» у американских банков наше правительство теперь не сможет. А мы в ответ вставили несколько палок в колеса аппарату посольства США в Москве. Какая-то неравноценная замена!

Можем ли мы действительно насолить Европе и Америке и ввести реальные экономические санкции? Теоретически - да, ведь экономические интересы многих западных компаний завязаны на Россию. Вот самые серьезные санкции, которые мы могли бы ввести против западных стран.

1. Прекратить поставки палладия. Это очень редкий металл, половина палладия попадает на мировой рынок из России. Из него делают детали для самолетов, автомобилей, мобильных телефонов, компьютеров. Перестанем продавать палладий на Запад - и электроника может подорожать, а некоторым мелким производителям грозит разорение.

2. Прекратить поставки титана. Незаменим в производстве двигателей и других комплектующих для авиации. 65% потребностей Airbus в титане обеспечивает Россия, для Boeing эта цифра составляет 35%. Если Россия перекроет поставки титана, выпуск и ремонт авиадвигателей сразу встанет и западные авиагиганты понесут убытки.

Свердловская область. Маркировка титанового слитка после изготовления в плавильном комплексе. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

3. Запретить крупным западным компаниям работать в России. Депутаты Госдумы регулярно требуют выгнать из России американский бизнес. Чаще всего депутатские стрелы летят в сторону McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo. Дескать, зарабатывают у нас прибыль для своих заокеанских хозяев, российских конкурентов с рынка вытесняют, а наш народ от их продукции в талии расширяется.

4. Закрыть российское небо для западных авиакомпаний. Представьте себе: японская авиакомпания полетит из Токио в Амстердам над Россией, а голландский перевозчик отправится из Амстердама в Токио в обход нашей страны, намотав несколько лишних тысяч километров. У кого билеты будут дороже, от кого убегут клиенты?

5. Отказаться от продажи ракетных двигателей Америке. За 20 лет Россия отправила в США больше ста ракетных двигателей для NASA. В нынешнем году американцы ждут от нас еще 10 двигателей. Они используются в ракетах Atlas и Antares, которые доставляют грузы на орбиту.

Есть и другие российские товары, без которых Западу придется непросто. Это и тяжелые вертолеты, и ядерное топливо, и большие астрономические зеркала, и самые тяжелые в мире прессы. Прекратим их продавать и обслуживать - и не будет у них ни новых обсерваторий, ни дешевой атомной энергии.

А у нас - денег.

- Теоретически мы, конечно, можем ввести экономические санкции. И некоторым западным компаниям или даже странам они действительно могут доставить проблемы. Но давайте смотреть правде в глаза: серьезно подорвать экономику Евросоюза и США наши санкции не смогут. К тому же за любые санкции, которые Россия может ввести против Запада, платить придется нам с вами, простым потребителям, - говорит экономист Денис Ракша. - Допустим, запретим мы компании McDonald’s работать в России. Для них это станет проблемой, но не катастрофой. А наша страна при этом потеряет крупного налогоплательщика и работодателя: сотни людей останутся без работы, а зарплаты в филиалах западных компаний обычно выше, чем у российских конкурентов. Или перестанем мы поставлять на Запад титан для авиастроения. Это доставит проблемы производителям, но рано или поздно они найдут замену российскому титану. А «в отместку» западные страны откажутся продавать нам компоненты для строительства самолетов и нам придется остановить свою авиационную программу. Так что любые экономические санкции против Запада навредят нам сильнее, чем ЕС или Америке.

- И что же нам делать? Не отвечать на санкции?

- Отвечать на санкции Россия будет. Но скорее всего, это будут персональные санкции против отдельных иностранцев и другие подобные меры. Серьезных экономических ограничений ждать не стоит. Наше правительство не станет лишать нашу экономику доходов от экспорта и выгонять из страны западных работодателей и налогоплательщиков. Это стало бы выстрелом себе в ногу.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Заграница нам поможет

Анастасия Лихачева, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики:

- России сегодня нужно думать не о том, как бы посильнее «ударить» Америку и Европу своими ответными ограничениями. Действовать по принципу «пусть у меня сарай сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла» экономически нецелесообразно. Для нас важнее другое - разработать стратегию, которая позволит от этих санкций меньше зависеть, не столько обходить их, сколько открыто участвовать в альтернативных системах. Это стало бы самым разумным ответом на санкции. Но справиться с этой задачей в одиночку практически невозможно.

В мире много стран, которые сталкиваются с проблемами из-за санкционной политики США. Это и Китай, и его партнеры из Юго-Восточной Азии, и Ближний Восток, в перспективе - и Южная Америка, и многие страны Африки. Нам нужно объединяться с ними, развивать рынки сбыта, создавать альтернативные системы, которые позволят не только «устоять» при новых санкциях, а развиваться.

Приведу пример такой системы. Есть платежная сеть SWIFT, и если Россию от нее отключат, это может привести к проблемам в расчетах российских компаний с иностранными партнерами. Разработка незападного SWIFT как страховочного механизма на черный день - полезная мера, его прототип Россией создан. Но стратегический ответ - это новая система расчетов с опорой на цифровые валюты.

Да, все это займет много времени. Но нужно понимать, что отменять санкции против России никто не собирается и жить в этих условиях нам еще долго. И важно закладывать приоритет развития в свою антисанкционную стратегию, учиться выигрывать от нее.

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