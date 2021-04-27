Тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин: Ян очень неприятный соперник для многих

Российский гроссмейстер досрочно выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге и теперь в ноябре сразится за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Фото: Алексей Колчин/ТАСС

О том, как Ян будет готовиться к матчу за звание чемпиона мира, мы поговорили с его тренером гроссмейстером Владимиром Поткиным.

- Поздравляем вас с победой в этом шахматном марафоне!

- Да, спасибо. Конечно, к этому долго шли, у нас с Яном сотрудничество больше 10 лет. И очень важно, что Ян выиграл в отборочном цикле с первой попытки. Он сейчас очень сильно прибавил в классе, а это отражает работу как Яна, так и всей нашей команды. Ян стал уже по-другому воспринимать многие вещи в шахматах, он более рассудителен, спокоен, его шахматная культура повысилась, он стал более гармоничным шахматистом. Я думаю, что все это позволит ему бороться с Магнусом Карлсеном, и все шансы на победу есть.

- А какая самая сильная черта у Яна, на ваш взгляд?

- Ну, прежде всего, Ян очень неприятный соперник для многих, потому что он способен выдерживать напряжение на протяжении всей партии, от дебюта до миттельшпиля и эндшпиля, на всех стадиях он способен создавать давление на соперника, поддерживать напряжение. И у Яна очень богатая фантазия, он очень быстро видит продолжение и способен удивлять соперников, находить какие-то ресурсы в позиции, которые другим даже не придут в голову. Ну, и в целом Ян очень разносторонний шахматист, в любой позиции способен играть как спокойно, так и очень агрессивно.

- Я понимаю, что каждый шахматист такого высокого уровня уникален. И все же на кого он больше всего похож по манере игры из 16 чемпионов мира?

- Знаете, я пока об этом не задумывался, на кого Ян похож. У него очень самобытный стиль, и я Яну желаю, чтобы потом всем говорили, что они похожи на Яна. Мне кажется, у него действительно есть такая способность, что он впитывает все самое лучшее из шахматного наследия и от этого становится все сильнее.

- Как можно обозначить его стиль - комбинационный?

- Сложно сказать. Наверное, если как-то Яна оценивать, то я бы сказал, что он гармоничный шахматист, который способен исполнять все, что требует позиция на доске, и создает напряжение. То есть он все-таки, я думаю, больше активный шахматист, такого активного позиционного стиля.

О том, как Ян будет готовиться к матчу за звание чемпиона мира, мы поговорили с его тренером гроссмейстером Владимиром Поткиным. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Это был самый длинный турнир в истории шахмат, ведь он стартовал еще в прошлом году, но его прервали из-за пандемии. Как вы поддерживали форму?

- Да, было очень важно все время находиться в тонусе. В основном все турниры проходили онлайн. Здорово все-таки, что нашлась возможность сыграть вживую на суперфинале, Ян одержал важную победу. И было важно не только получить результат, но и почувствовать живые шахматы. Потому, что очень многие шахматисты, когда они начали играть именно в онлайн-соревнованиях, то допускали достаточно простые ошибки. Все-таки восприятие доски в двухмерном изображении на мониторе совсем другое, чем в живых шахматах. Поэтому очень важно было сохранить баланс, то есть мысленно играть с шахматистами в онлайн-шахматах, но не забывать готовиться (у нас было очень много сборов) и играть вживую, решать, тренироваться именно в те шахматы, которые будут на турнире претендентов.

- Кто-то говорит, что интернет в конце концов убьет классические шахматы, а кто-то, наоборот, считает, что они будет развиваться параллельно и превратятся чуть ли не в два совершенно разных вида спорта.

- Я думаю, что интернет-шахматы стали важной частью шахматного мира, проводится та же серия Магнуса, где собираются сильные шахматисты мира. Прошла онлайн-олимпиада, которую как раз выиграла сборная России. Но теперь шахматы возвращаются в жизнь. И я думаю, то, что турнир претендентов станет хорошим стимулом для того, чтобы все больше и больше соревнования проводились все-таки вживую. Конечно, здорово, что у есть такая возможность играть в онлайне, это большое счастье для шахматистов, но в то же время чем раньше шахматы вернутся за доску, тем станет всем лучше.

- Владимир, немножко о предстоящем чемпионском матче. Где вы будете к нему готовиться? До ноября еще времени много.

- Прежде всего, мы ждем завершения турнира. И когда страсти улягутся, мы спокойно сядем с нашей командой и составим план. Чем быстрее мы выберем правильное направление, тем нам будет проще. Я думаю, что работы будет очень много. Ян сейчас вышел на очень высокий уровень как шахматист, но у нас есть очень много резервов, мы прекрасно понимаем, над чем надо работать, для того чтобы подойти к матчу не просто в хорошей форме, а именно с первых партий показать Магнусу, что Ян приехал побеждать.

- Вы говорите «наша команда». А сколько в ней человек?

- У нас сейчас в команде 4 сильных специалиста именно по шахматам, плюс доктор с нами работает, его помощь тоже очень важна. И вся работа, которая ведется командой, отражается в его силе игры.

- А у Карлсена еще есть тренер по физподготовке.

- У Магнуса тоже выстроена очень хорошая подготовка. Он 8 лет находится на вершине шахматного Олимпа, и он создал действительно очень профессиональную команду, но у нас тоже есть четкое виденье, где нам прибавлять.

- Но, чтобы выдержать новый шахматный марафон, Яну теперь наверное придется больше бегать и заниматься в зале?

- Ну, здесь каждый решает сам за себя, но физическая подготовка, безусловно, очень важный элемент и важная составляющая. Конечно же, мы без нее не обойдемся, будем работать. То есть важно, чтобы выполнялась очень большая работа, но в то же время она должна приносить хорошие эмоции спортсмену, чтобы он получал удовольствие от того, что делает.