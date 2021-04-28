Анекдоты: Свидание в 40 лет - это просто два человека, рассказывающие друг другу истории о том, какими они раньше были веселыми

Лайфхак для молодой пары. Получив зарплату, возьмите половину денег и выбросьте в окно. Если вам понравится, значит, вы готовы заводить детей.

* * *

- Ищем на работу ответственного человека.

- Возьмите меня. На прошлой работе, что бы ни происходило, отвечать всегда почему-то приходилось мне!..

* * *

Вчера внезапно отключили свет. Два часа общался с семьей. Оказывается, неплохие люди!

* * *

- Олечка, может, 150 грамм коньячку, для храбрости?

- Не надо, я сюда уже храбрая пришла.

* * *

Еще более лицемерным, чем реклама безалкогольного пива, является реклама зубной пасты людьми с фарфоровыми зубами.

* * *

Два депутата ищут могилу своего недавно скончавшегося коллеги на Ваганьковском кладбище. Ищут, ищут, но не могут найти.

Вдруг один говорит другому:

- Слушай, а может, он могилу на жену записал?

* * *

А помните, в 2010 году главной новостью на всех телеканалах была акула-людоед в Египте. Золотое было время…

* * *

Чиновники на субботнике хотели посадить дерево, но по привычке опять распилили.

* * *

Дети! Тщательно взвешивайте и обдумывайте слова, которые вы произносите вслух. Так, фраза «Папа, ты хороший!» тянет максимум на китайский игрушечный пистолет. А вот фраза «Папа, я хочу быть таким же умным, как и ты!» - это уже серьезная заявка на велосипед...

* * *

Начальник нажимает на кнопку и говорит своей секретарше:

- Леночка, два кофе, пожалуйста!

Голос из динамика:

- Андрей Петрович, вы можете меня хотя бы в выходные оставить в покое? Отойдите от домофона!

* * *

- Слышал, врачам и учителям запретили принимать подарки.

- Слава богу, наконец-то с коррупцией в стране будет покончено!

* * *

Вчера купила борзую собаку.

Я ей:

- Фас!

А она:

- Э! Хозяин! Да ты че, блин?!