Анекдоты: Свидание в 40 лет - это просто два человека, рассказывающие друг другу истории о том, какими они раньше были веселыми

Лайфхак для молодой пары. Получив зарплату, возьмите половину денег и выбросьте в окно. Если вам понравится, значит, вы готовы заводить детей.
* * *
- Ищем на работу ответственного человека.
- Возьмите меня. На прошлой работе, что бы ни происходило, отвечать всегда почему-то приходилось мне!..
* * *
Вчера внезапно отключили свет. Два часа общался с семьей. Оказывается, неплохие люди!
* * *
- Олечка, может, 150 грамм коньячку, для храбрости?
- Не надо, я сюда уже храбрая пришла.
* * *
Еще более лицемерным, чем реклама безалкогольного пива, является реклама зубной пасты людьми с фарфоровыми зубами.
* * *
Два депутата ищут могилу своего недавно скончавшегося коллеги на Ваганьковском кладбище. Ищут, ищут, но не могут найти.
Вдруг один говорит другому:
- Слушай, а может, он могилу на жену записал?
* * *
А помните, в 2010 году главной новостью на всех телеканалах была акула-людоед в Египте. Золотое было время…
* * *
Чиновники на субботнике хотели посадить дерево, но по привычке опять распилили.
* * *
Дети! Тщательно взвешивайте и обдумывайте слова, которые вы произносите вслух. Так, фраза «Папа, ты хороший!» тянет максимум на китайский игрушечный пистолет. А вот фраза «Папа, я хочу быть таким же умным, как и ты!» - это уже серьезная заявка на велосипед...
* * *
Начальник нажимает на кнопку и говорит своей секретарше:
- Леночка, два кофе, пожалуйста!
Голос из динамика:
- Андрей Петрович, вы можете меня хотя бы в выходные оставить в покое? Отойдите от домофона!
* * *
- Слышал, врачам и учителям запретили принимать подарки.
- Слава богу, наконец-то с коррупцией в стране будет покончено!
* * *
Вчера купила борзую собаку.
Я ей:
- Фас!
А она:
- Э! Хозяин! Да ты че, блин?!