Сергей Лавров: Мы предлагали США обнулить все то, что начал Барак Обама

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России в интервью агентству РИА Новости прокомментировал нынешнее состояние российско-американских отношений.

«МОГЛИ БЫ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ»

- Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США - в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России. Мы предложили это администрации президента США Джо Байдена сразу, как только она принесла присягу и вступила в свои полномочия. Я упоминал об этом (госсекретарю США. - Ред.) Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов. Но новая администрация скользит по той же наклонной.

- Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно. Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой мы сейчас и занимаемся,- сказал Лавров.

УВАЖЕНИЕ - В ДЕФИЦИТЕ

- Еще раз скажу, если США прекратят действовать с позиции суверена, как об этом сказал президент, выступая с посланием Федеральному собранию, если они осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать какую-то конструкцию, где все будут подчинены западным странам и весь западный лагерь будет вербовать под свои знамена все другие страны на разных континентах против Китая и Российской Федерации, если США все-таки поймут, что не зря записаны в Уставе ООН такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и суверенное равенство государств - просто выполнят свои уставные обязательства - и будут вести диалог с нами, как и с любой другой страной - взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден, то дело пойдет. Иначе у нас ничего не получится.

- Ну, если нет - это их выбор. Значит, будем жить в условиях то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже. Я считаю, что в холодную войну напряжение было, конечно, очень серьезное, не раз возникали рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас в дефиците», - подчеркнул министр.

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