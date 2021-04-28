Вопрос дня: Как прикрыть кормушки для чиновников? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Надо эти корпорации отдавать в руки частного бизнеса. Чтобы сами делегаты от малого бизнеса решали свои проблемы в рамках такой корпорации. А китайский путь, когда они вороватых чиновников расстреливают публично, нам не подходит - никаких стадионов на это не хватит.

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка»:

- Это сравнимо с борьбой с алкоголизмом - борьба вечная, и победить в ней невозможно. Надо попробовать жестко реализовывать на практике законы, которые уже существуют в РФ. Повышать исполнительскую культуру.

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра сельского хозяйства:

- Надо такие корпорации не прикрывать, а оздоравливать. Государство должно контролировать там расходы, и не только их зарплатные фонды. Есть же поставленные цели и задачи - нужны регулярные отчеты об исполнении. А уровень доходов сотрудников должен напрямую зависеть от результатов труда. И критическая оценка должна звучать не только от Счетной палаты, но и от курирующей госструктуры, от министерства.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер, Подмосковье:

- Первый раз узнаю о такой корпорации. Вообще каждый год слышим про поддержку газификации села и строительство инфраструктуры. Но до нашей деревни не доходит ничего. Так только, что-то на муниципальном уровне шевелится.

Андрей КАБАНОВ, «Город без наркотиков», Екатеринбург:

- Главное, чтобы не помогали, а хотя бы не мешали. Ни платежам через банки, ни проверками постоянными. А так вообще за каждую копейку надо давать отчет. А чиновников-бездельников и любителей при этом деньги получать надо не увольнять, а сажать.

Валерий КАТЫШЕВ, мэр города Буй, Костромская область:

- Я возглавлял сообщество наше местное как раз малого и среднего бизнеса. Но мы и слыхом не слыхивали про такую корпорацию. И не знали, на что мы можем рассчитывать. Конечно, можно сослаться на нашу «неграмотность». Но лавку эту надо не прикрывать, а повернуть в нужную для людей сторону.