Жизнь после Прилучного: 32-летняя Агата Муцениеце решила заморозить яйцеклетки

Агата Муцениеце. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

32-летняя Агата Муцениеце заявила, что собирается заморозить свои яйцеклетки, чтобы в будущем родить еще как минимум одного ребенка. Сейчас актриса воспитывает двоих детей, которые появились в ее браке с актером Павлом Прилучным.

Темой заморозки яйцеклеток Агата заинтересовалась в своем авторском шоу на YouTube MamBook. В гости к Муцениеце пришла эксперт по экстракорпоральному оплодотворению, которая рассказала актрисе о новых технологиях, помогающих женщинам стать мамами в любом возрасте. В том числе и о заморозке биоматериала.

По словам эксперта, чтобы заморозить свои яйцеклетки, пациентки платят по 100-150 тысяч рублей. Затем они ежегодно оплачивают хранение биоматериала в жидком азоте: стоимость этой услуги – 12 тысяч рублей в год.

- Я потяну! Я сейчас прямо задумалась, - воскликнула Агата. Актриса призналась, что хочет предусмотреть возможность стать мамой в 45 лет, когда это будет уже не так легко сделать самой. Агата сообщила, что готова рассмотреть любые варианты, вплоть до суррогатного материнства.

- Я хочу пойти, выбрать суррогатную мать, выбрать мужа, а она от него родит ребенка, - рассказала Муцениеце.

В гости к Муцениеце пришла эксперт по экстракорпоральному оплодотворению, которая рассказала актрисе о новых технологиях. Фото: кадр видео.

Напомним, дети Агаты и Павла Прилучного - восьмилетний Тимофей и четырехлетняя Мия – после развода родителей живут с мамой. Супруги расстались не слишком мирно, однако сумели сохранить хорошие отношения ради детей. Поклонники постоянно сравнивают Муцениеце с новой подругой артиста Мирославой Карпович – и эти сравнения оказываются не в пользу Мирославы. Именно Карпович называют главной виновницей развода Павла и Агаты. Со звездой «Мажора» Мирослава познакомилась в прошлом году, когда получила роль в спектакле, в котором уже играл Павел.

Впрочем, поговаривают, что и Агата больше не одна. Несмотря на то, что актриса сохраняет интригу и делает вид, что ее сердце свободно, окружение Муцениеце уверяет, что у нее уже появился тайный поклонник.

- Это известный олигарх. Он недавно подарил Агате «Майбах» за 10 миллионов рублей,-сообщил «КП» телеведущий Алексей Шаранин.- С его стороны искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идёт в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает она прилично, но тут любимый человек ее опередил.

Так что, не исключено, что Агата решится родить еще одного ребенка от любимого мужчины гораздо раньше.