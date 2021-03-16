«Олигарх подарил Агате «Майбах» за 10 миллионов»: Телеведущий рассказал о тайном воздыхателе Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После развода с Павлом Прилучным, кого только не записывали в тайные поклонники актрисы Агаты Муцениеце. Но как рассказал kp.ru телеведущий Первого Канала Алексей Шаранин, у Агаты уже давно есть весьма состоятельный бойфренд.

- Это известный олигарх. Он недавно подарил Агате «Майбах» за 10 миллионов рублей,-сообщил kp.ru Алексей Шаранин.- С его стороны искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идёт в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает она прилично, но тут любимый человек ее опередил.

Телеведущий Алексей Шаранин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, Агата Муцениеце развелась со звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным прошлым летом. Павла увела из семьи актриса Мирослава Карпович, известная по сериалу «Папины дочки».

Общие дети Прилучного и Муцениеце проживают с мамой, но отец встречается с ними регулярно и выплачивает бывшей супруге алименты в размере 50 тысяч рублей в месяц.

Недавно артистке приписали роман с режиссёром Климом Шипенко. Однако актриса заявила, что это «утка».

«На всех фото и видео из соцсетей не Клим Шипенко! Я дружу с их семьей, я люблю и Соню (Карпунину, жену Шипенко –Ред.), и Клима», - сказала артистка в видеообращении в Инстаграме.

Бывшему мужу Агаты Павлу Прилучному тоже приписывают много романов. Говорили, что ещё, будучи в браке, Прилучный изменял Агате с Карпович и со звездой «Гоголя» Юлей Франц. А на съёмках первой части сериала «В клетке» от Прилучного не отходила 24-летняя актриса Зепюр Брутян. Сам Прилучный свои амурные дела не комментирует.

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