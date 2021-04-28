В честь Дня Победы у «Комсомолки» в Viber появился тематический стикерпак

Поздравьте близких с Днем Победы вместе с «Комсомолкой»!

В Viber, одном из топ-2 приложений для общения в России, появился патриотический стикерпак KP.RU, посвященный Дню Победы. Этот праздник отмечает вся страна. Наш набор стикеров - напоминание о том, как мы гордимся героями, которые сражались за нас и наше мирное будущее.

Поздравьте близких с Днем Победы вместе с «Комсомолкой»!

СПРАВКА КП

Сообщество «Комсомольской правды» в Viber насчитывает более 400 тысяч подписчиков, которые ежедневно в режиме реального времени получают последние новости о событиях, происходящих в России и мире. «Комсомольская правда» — крупнейший российский медиахолдинг. В этом году бренд отметил 95 лет.

Мы ценим традиции, но при этом следуем главным трендам. «Комсомолка» всегда была вместе с читателями. Наши корреспонденты работают по всей стране. Следим за работой первых лиц государства, ездим в горячие точки и на равных общаемся с читателями, помогая решать насущные проблемы.