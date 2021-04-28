Песков связал проигрыш россиянки на ЧМ по шашкам со скандальным снятием флага РФ

Российский флаг сняли со стола во время финала чемпионата мира по шашкам
В среду, 28 апреля, в Польше флаг России убрали со стола... прямо во время финального матча чемпионата мира по шашкам.
Впрочем, все по порядку. Россиянка Тамара Тансыккужина во вторник, 27 апреля, проводила четвертый матч с польской соперницей Натальей Садовской. На кадрах видно, как экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подходит к столу и прямо во время матча убирает наклейку с именем россиянки и триколором. Затем он заходит с другой стороны, чтобы унести флаг России. Тансыккужина ненадолго оборачивается, однако затем продолжает игру...
Мы обсудили эту тему с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым.
- ...Дмитрий Сергеевич, недавно пришла информация, что в Польше флаг России убрали со стола прямо во время матча на чемпионате мира по шашкам. Как бы вы это прокомментировали?
- Знаете, это, конечно, очень досадное происшествие.
Но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принес извинения, поэтому, я думаю, что нужно этот случай просто считать исчерпанным.
- То есть, мы не будем как-то…
- Это очень досадное действие. Тем более, я знаю, - наша спортсменка проиграла в этом матче. И я думаю, что ее проигрыш во многом связан с этим происшествием.
- То есть официального заявления Кремль по этому поводу не будет делать?
- Нет.