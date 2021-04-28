Медведев про высказывания в адрес Манижи: «У нас есть отдельные случаи проявления нетерпимости»

Дмитрий Медведев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Манижа продолжает ежедневно получать оскорбления и проклятия в свой адрес — от тех, кто против ее участия в «Евровидении-2021». Справляется с этим стоически, относится к хейту философски и не намерена отказываться представлять Россию в шоу. Обсуждение правомерности участия Манижи в песенном конкурсе дошла и до Кремля — даже Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, вынужден был комментировать этот вопрос.

Теперь скандал дошел и до бывшего президента России Дмитрия Медведева, который в настоящий момент является заместителем председателя Совета безопасности РФ. 28 апреля он ответил на вопросы пользователеи социальнои сети «ВКонтакте» в прямом эфире и подчеркнул, что проблем расовой дискриминации в России не существует. По крайней мере, в таком масштабе, как в США.

- Я считаю, что у нас, во всяком случае, на протяжении практически 100 лет, даже больше, никаких проблем в этои сфере - капитальных, какие мы, допустим, могли видеть в Америке - не существует, если говорить о расовои дискриминации, - объяснил Дмитрия Анатольевич, имеющий высшее юридическое образование и преподававший в свое время в Санкт-Петербургском государственном университете.

Когда вопрос чуть расширили и привели в пример певицу Манижу, который месяц порицаемую за национальность, Медведев объяснил: «Я не говорю про отдельные выпады и проявления национализма, религиознои нетерпимости. Это тоже есть у нас, как в любом обществе. Но это не носит такого массового характера, как в Соединенных Штатах Америки, и у нас нет такои тяжелои истории рабства, как это было там».

Певица Манижа. Фото: Максим ЛИ

Он добавил, что расовая дискриминация, которая лежит в основе движения Black lives matter (или BLM, что переводится как «Жизни чернокожих имеют значение»), - «сугубо американская история».

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