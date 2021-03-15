"Я в шоке!": Манижа пожаловалась на травлю после отбора на "Евровидение"

Певица Манижа. Фото: Максим ЛИ

8 марта, когда Манижа путем зрительского голосования победила в национальном отборе на "Евровидение", разделило ее жизнь на до и после. Если раньше певицу из Инстаграма знала разве что узкая аудитория, теперь она у всех на устах. И порой комплименты, которыми Манижу щедро одаривают знаменитости - Чулпан Хаматова, Дима Билан, Ксения Собчак и многие другие, тонут в возмущенном реве толпы: мол, кого и зачем мы отправляем на конкурс - неужели в России не нашлось более русских артистов?

О трудностях, с которыми столкнулась после славы и задолго до нее, певица рассказала в интервью Собчак в программе Док-ток.

О травле

- В Москве, после переезда из Таджикистана меня определили в детский садик. Но я не умела говорить по-русски. Одно из самых первых слов, которое я узнала, было "черно*опая". Его я и принесла маме домой. И она на следующий день пришла в садик, поговорила с воспитательницей, с девочкой, которая меня обзывала... Без войны, без криков ей удалось донести, то так говорить нельзя. Мы с этой девочкой стали друзьями, а мама добилась, чтобы эта воспитательница ушла из нашей группы - ее перевели в другую.

До прошлой недели мне казалось, что в моей жизни был хейт. Но совсем не в том количестве, которое я узнала на прошлой неделе и которое до сих пор огребаю. Когда я прочитала первую волну хейтерских комментариев, я искренне не понимала, что я сделала людям плохого. Люди писали, что я оскорбила их чувства, но как? Я ведь просто вышла и спела то, о чем думаю. Давайте я не буду вас обманывать и говорить, что я не обращаю внимания на хейт, что это нормальная часть моей жизни. Это не нормально. Я в шоке! Да, это часть нашей профессии, но не надо забывать, что мы люди. Во многом меня ранят эти вещи, я не могу просто взять и закрыть на это глаза.

О первом выступлении

- Ребенком я посмотрела "Титаник" и очень захотела спеть эту песню. У меня ни черта не получалось, и даже сейчас я в караоке ее не осилю. Если я сейчас ее запою, меня не отправят на "Евровидение"! В итоге я эту песню спела на Дне учителя в первом классе. И это стало моей первой большой психологической травмой, потому что пока я пела, люди в зале плакали. И я подумала, что им не понравилось...

О бодипозитиве

- Я насмотрелась на всех этих женщин в Инстаграме, и мне очень захотелось попу, как у Ким Кардашьян. Я ходила в спортзал, мучалась, качала ее. Но генетически у меня другая попа! И тут моя подруга говорит: "Есть трусы с накладной попой, не хочешь попробовать?". Я купила эту накладную задницу и пошла на свидание с классным парнем, надев самое обтягивающее платье, чтобы подчеркнуть свою покупку. Все было хорошо, он проводил меня домой. А когда дома я посмотрела на себя в зеркало, то увидела, что платье разошлось по швам, и сзади видны силиконовые вставки. А я же вышла из машины, и максимально изогнувшись, прошла перед ним, когда сзади у меня красовалось "сердце любви". Я позвонила ему и спросила:

- Ты видел?.

- Да.

- Слушай, ну в следующий раз ты говори об этом.

- А ты думаешь, будет следующий раз?

Больше мы с этим парнем не виделись. Но эта история меня многому научила, я стала лучше относиться к себе.

О домашнем насилии

- Это было среди моих близких людей. Я не буду называть имена, потому что за 15 лет этот человек кардинально изменился. Человек раскаялся. Я простила этого родственника, который поднимал руку на женщину. И теперь я верю, что люди могут меняться. Если бы не верила, никогда не занялась бы этой темой.

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