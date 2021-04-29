В России ужесточат правила воинского учета: что ждет уклонистов

Если молодой человек не отслужит без уважительных причин, то в 27 лет он получит документы со своего рода "черной меткой" Фото: Олег УКЛАДОВ

На протяжении трех последних десятилетий как только не пыталось государство наше играть с так называемыми уклонистами в "кошки-мышки". Военкоматы и полиция пытались разными способами найти укрывающихся от призыва на военную службу новобранцев. Но ушлые хлопцы все равно ускользали от них, как прыткие щуки в рваные рыбацкие сети. Способы были разные: одни не открывали двери квартир, когда военкоматчики приносили им повестки, вторые отказывались расписываться в их получении, третьи меняли место жительства, не ставя в известность военкоматы об этом, четвертые шли даже на то, что меняли фамилии и паспорта, пятые уезжали на учебу или работу в ближнее и дальнее зарубежье и не заявлялись на Родину до окончания призывного возраста (27 лет).

Со своей стороны военкоматы и правоохранительные органы тоже совершенствовали способы ловли уклонистов.

Олин из них был весьма экзотичным и назывался "клев на живца". Полиция просила девушек с низкой социальной ответственностью позвонить "косарю" домой, прикинуться его давней любовью и выманить на вечеринку в клуб. Парень соблазнялся, шел на свидание, где его и "вязали" правоохранители.

Был и такой экзотичный способ: полицейские звонили родственникам укрывающегося от призыва новобранца и сообщали им, что хлопец по его случайно выбранному компьютером телефонному номеру выиграл в лотерею машину или телевизор. Парень приходил в названную организацию за призом, а там его и брали под белы ручки. Случалось, что для выманивания уклонистов из квартир привлекались замаскированные под слесарей-водопродчиков военкоматчики или полицейские, - они звонили в дверь и сообщали, что жилище ниже этажом затапливает. Дверь отрывалась и... "распишитесь в получении повесточки, маладой челаэк"...

Но проблема все равно "на все сто" не решалась. Повестки, брошенные в почтовые ящики, бесследно пропадали. А многие призывники по-прежнему отказывались расписываться в их получении. Таких злостных "косарей" сегодня набирается почти 10 тысяч. Не прокатила и идея посылать новобранцам повестки по вотцапу или по электронной почте.

И вот Госдума пошла на новый приступ, - решила ужесточить правила воинского учета. Причем, не только для новобранцев: но и для военнослужащих запаса. Новые нормы предлагается прописать в законопроекте, который сейчас готовится в Госдуме ко второму чтению.

И в чем же суть этих ужесточений?

- Юноши призывного возраста будут обязаны самостоятельно прийти в военкомат, чтобы их взяли на карандаш. Иначе молодого человека оштрафуют.

- После увольнения из армии человек (хоть кадровый офицер, хоть солдат срочной службы) будет обязан ставить военкомат в известность о месте жительства и о переменах в своей "дислокации".

Если запасник не будет делать это, то его (согласно Кодексу об административных нарушениях) оштрафуют: сначала на 500 рублей, потом на 3 тысячи рублей. А если и это не поможет, - "засветит" уголовное дело.

Как объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, граждане должны ставить военкомат в известность о важных событиях: свадьбе, разводе, переездах и карьерном росте.

- Нововведения касаются и студентов вузов, окончивших военную кафедру. Они тоже должны быть на учете в военкомате.

- Если молодой человек не отслужит без уважительных причин, то в 27 лет он получит документы со своего рода "черной меткой". Его признают не прошедшим военную службу без законных на то оснований. С такой отметкой в военном билете его не возьмут ни на госслужбу, ни в солидные фирмы. Там обязаны требовать военный билет с соответствующей отметкой. Иначе могу напороться на неприятность - может возникнуть вопрос об укрывательстве уклониста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

То учения не нравятся, то возвращение войск раздражает: Шойгу ответил недругам России

Министр обороны РФ сделал несколько принципиально важных заявлений (подробности)

Что будет с Таджикистаном и Узбекистаном после вывода войск США из Афгана

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец - о конфликте американских генералов с президентом и реакции России на ситуацию (подробности)