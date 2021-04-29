В Госдуме предложили обязать призывников самостоятельно являться в военкомат Фото: Алексей ФОКИН

В Госдуме предложили обязать призывников самостоятельно являться в военкомат при достижении призывного возраста. Молодые люди должны отметиться и встать на воинский учет, в противном случае им грозит штраф от 500 до 3 тыс. рублей.

Такие нормы предлагается прописать в законопроекте, который сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме. Поправки могут быть внесены в КоАП.

Нововведение коснется не только тех, кто достиг призывного возраста, но и тех, кто находится в запасе.

Поводом для штрафа станет неявка гражданина на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу, - рассказал «Российской газете» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Еще один повод для наказания – это несвоевременное уведомление военкомата об изменении данных семейного положения, образования, места работы или должности, а также о переезде на новое место жительства.

- Нередко студенты, окончившие военную кафедру, забывают о своих отношениях с армией. Но они должны быть на связи с военкоматом. Подобная забывчивость должна наказываться, а военкомат иметь актуальные данные на каждого военнообязанного, - пояснил «Российской газете» Владимир Груздев.

Кстати, в интересах призывников станет быть на связи с военкоматом. Если молодой человек не отслужит без уважительных причин, то в 27 лет получит своего рода «черную метку».

С таким военным билетом не возьмут ни на госслужбу, ни в солидные фирмы.

Авторы законопроекта уверены, что теперь отсидеться и сделать вид, что никаких повесток не приходило, не получится, сообщает телеканал "360".

26 апреля Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году. Согласно указу, военные сборы будут проходить в Вооруженных силах России и органах Федеральной службы безопасности.