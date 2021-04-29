10 тонн золота Гиммлера: В Польше обнаружен тайник с казной «Четвертого Рейха»

Кладоискатели заявили о том, что им удалось обнаружить точное местоположение одного из 11 тайников Генриха Гиммлера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любовница, хранящая тайну сокровищ, секретные карты, дневники масонов: раскрытая «искателями сокровищ» история знаменитого «нацистского золота», даже если его в итоге и не удастся откопать, сама по себе тянет на сценарий для шикарного шпионского триллера или боевика.

Как пишет Daily Mail, польские кладоискатели заявили о том, что им удалось обнаружить точное местоположение одного из 11 тайников Генриха Гиммлера. Согласно распространенной легенде, когда руководству нацистской Германии стало понятно, что поражения в войне уже не избежать, рейхсфюреру СС было поручено надежно спрятать золото Рейхсбанка и ряд «религиозных» артефактов, имевших сакральное значение для возрождения «Четвертого Рейха» на территории Польши.

Одними из исполнителей этой миссии были назначены офицеры СС фон Штейн, профессор Грундман и некто под псевдонимом «Махаэлис». Именно их дневники, попавшие в руки исследователей, а также составленная потомками нацистов карта сокровищ, позволили энтузиастам найти координаты одного из тайников. Хранился же весь этот «компромат» в масонской ложе Кведлинбурга в земле Саксония-Анхальт, а его подлинность была подтверждена пятью научными институтами Германии.

- В оранжерее вырыт желоб, который является безопасным «домом» для доставленных ящиков и контейнеров. 48 ящиков из Рейхсбанка в хорошем состоянии спрятаны, засыпаны землей и покрыты зелеными насаждениями. Да хранит нас провидение, - сообщается в записи от 12 марта 1945 года.

Указано и место закладки тайника - замок XVIII века, расположенный в деревне Минковские примерно в 50 километрах к востоку от Вроцлава. Он был построен прусским генералом Фредериком Вильгельмом фон Зайдлицом, а после Второй мировой войны использовался сначала Красной армией, польскими войсками, затем как детский сад и кинотеатр. То есть буквально под ногами жителей небольшого городка лежало несметное богатство — только 10 тонн «желтого металла» тянут на 700 миллионов долларов. А ведь, по заверениям авторов дневника, от посторонних глаз были сокрыты еще и ювелирные украшения, картины, а также некие «религиозные» ценности. Конечно, если искатели сокровищ не ошиблись, и в замке действительно припрятано что-то ценное.

Замок был построен прусским генералом Фредериком Вильгельмом фон Зайдлицом. Фото: polska-org.pl

Но и на этом схожесть истории со сценарием из блокбастера не заканчивается. Хранительницей тайника была назначена любовница одного из исполнителей секретного поручения, запрятавших сокровище. Среди найденных документов имеется письмо высокопоставленного офицера СС к некоей девушке, которая работала во дворце и позже стала его постоянной любовницей.

- Остальные 48 ящиков Рейхсбанка и все фамильные сундуки я вверяю вам. Только вы знаете, где они находятся, - пишет фон Штейн некой Инге.

В 1945 году агентессе пришлось в течение двух месяцев скрываться в лесу от советских солдат. А после изгнания из этого района немцев и заселения территории поляками из Западной Украины Инга изменила внешность и вышла замуж за местного жителя.

По словам главы «Фонда Силезского моста» Романа Фурманяка, который руководит «охотниками за сокровищами», Инга проверяла тайник в течение 60 лет — до самой смерти. Последний факт значительно увеличивает шансы на то, что золото нацистов все же будет обнаружено.

Приступить к раскопкам кладоискатели рассчитывают в самое ближайшее время — им осталось только получить разрешение местных властей. Будем надеяться, что вскоре одной из загадок мировой истории станет меньше и мы сможем увидеть, хотя бы на фото, мифические «сокровища нацистов».

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