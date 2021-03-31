Портрет Адель Блох-Бауэр Густава Климта - один из шедевров XX века. Фото: www.neuegalerie.org

ГЕНИЙ И ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО

Густава Климта точно не назовешь непризнанным гением – художника обожали еще при жизни (она, кстати, была совсем не длинной – Климт умер от воспаления легких, ослабленный инсультом, когда ему было всего 55 лет). Красивые женщины в буквальном смысле выстраивались в очередь, чтобы позировать ему без одежды, меценаты-коллекционеры полностью обеспечивали его небедную жизнь, и только австрийские музеи не торопились выкупать его произведения: полотна для своего времени были слишком неоднозначными.

Да и Адель Блох-Бауэр не была простой девушкой, мечтавшей, чтобы художник ее увековечил. К 18 годам дочка генерального директора Венского банковского союза вышла замуж за сахарозаводчика-монополиста Фердинанда Блоха. Брак, разумеется, был по расчету – Адель мечтала о светской жизни и учебе в университете, что отец не поддерживал. С мужем отношения сложились прекрасные – оба любили искусство, а Фердинанд даже помог жене устроить салон, в котором бурлила светская жизнь, благодаря политикам и деятелям искусства (например, там попивали чай и обсуждали последние новости Стефан Цвейг и Рихард Штраус).

Детей у пары не было, дважды у Адель случился выкидыш, а еще один ребенок умер спустя пару дней после рождения. Зато светская дама души не чаяла в племянницах – сестра Адель была замужем за братом Фердинанда Блоха. Семьи жили рядом и постоянно общались, а особенно теплые отношения у Адель сложились с младшей Марией.

К 18 годам Адель вышла замуж за сахарозаводчика-монополиста Фердинанда Блоха. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Разумеется, светскую красавицу Климт пропустить не мог. Художник часто захаживал в салон, а в 1901 году написал с нее картину «Юдифь». Ветхозаветный персонаж вышел очень эротичным.

Спустя пару лет уже вся светская Вена стала обсуждать, что Климта и Адель объединяет совсем не искусство. Есть версия, что слухи дошли и до мужа. И Фердинанд Блох решил подойти к проблеме небанально. Никаких скандалов, драк или угроз – он просто заказал у художника новый портрет. Сумму за него пообещал немаленькую, но все этапы создания картины с ним нужно было согласовывать (например, Климт нарисовал не меньше семи эскизов, и только один понравился заказчику). А если художник вдруг передумает, задолжает Фердинанду неподъемную сумму.

Вероятно, муж мечтал, чтобы любовники просто надоели друг другу и поругались. Так появился «Портрет Адели Блох-Бауэр I» (Фердинанд настаивал, чтобы его фамилия непременно была в названии картины, но этот план точно провалился: все знают полотно как «Золотую Адель»), который повесили в главной комнате в доме заказчика. На картине Адель изображена в семейной реликвии – драгоценном колье. Узнав, что скоро умрет от менингита, 44-летняя Адель завещала картины австрийской государственной галерее. Правда, исполнить эту волю спустя 20 лет отказался Фердинанд, оставив «Адель в золотом» племянникам.

Густав Климт, австрийский художник-символист, персонаж музея восковых фигур Мадам Тюссо в Вене. Фото: Shutterstock

ПОБЕГ ИЗ ВЕНЫ

До свадьбы любимой племянницы Адель не дожила, зато дядюшка сделал ей роскошный подарок – то самое колье. А когда Марии было 22 года, в Вене началась война. Мужа Фрица отправили в Дахау, а во время одного из обысков Мария отдала нацистам все драгоценности и шедевры искусства, надеясь, что так спасет мужа. Фрицу удалось выбраться из концлагеря, и чудом, по поддельным документам, пара сбежала в Америку, где начала новую жизнь.

А «Золотая Адель» оказалась у Гитлера. Он Климта уважал – в юности будущий фюрер пытался поступить в Венскую Художественную академию, но провалил экзамены. И пока жил в мужском общежитии, продавал свои акварели – их, по слухам, как-то и похвалил Густав Климт. Но повесить у себя картину известной еврейки фюрер не мог, так что где именно шедевр провел военные годы, неизвестно. Но после войны он, как и мечтала Адель, занял место в Бельведере — венском дворце, в котором расположена Австрийская галерея.

ЧАО, АДЕЛЬ

Вот только по завещанию принадлежала картина (и еще несколько других шедевров) Марии – единственной выжившей племяннице Адель Блох-Бауэр. В 90-х в Австрии вышел закон о реституции предметов искусства – благодаря ему любой мог запросить в музеях информацию о том, как произведения искусства попали в фонды. И вернуть украденное нацистами в семью. Возможно, именно в поисках такой громкой истории, завещание Фердинанда нашел журналист Хубертус Чернин. И предложил Марии, которой уже было за 80, вернуть портрет тетушки.

Старушка не хотела ни вспоминать эту историю, ни возвращаться в Вену – домом ей давно стала Америка. Но потом все-таки решилась. Вена же просто так картину решила не отдавать. Но после нескольких нервных судебных завещаний пришлось. Мария Альтман пошла на встречу и выставила Австрии счет: вместо картин она может забрать в Америку 155 миллионов долларов (сумма высчитана не просто так – это рыночная стоимость пяти принадлежащих ей картин).

Таких денег у Австрии просто так не нашлось: чтобы картины Климта остались на родине, деньги жертвовали самые обычные люди. И часто – из-за границы. Вот только вся история подогрела интерес к картине, рыночная стоимость выросла, и Мария запросила почти в два раза больше. Собрать еще столько же оказалось невыполнимой задачей, так что Австрия буквально все страной прощалась с «Золотой Аделью», а плакаты с грустным «Чао, Адель» были размещены на зданиях и даже трамваях.

Мария Альтман. Фото: Wikimapia.org

В ДЕНЬГАХ ПРОГАДАЛА

Что же с портретом тетушки сделала любимая племянница? Вернувшись в Америку, Мария Альтман… продала картину. Причем за куда меньшую сумму – 135 миллионов долларов. Обладателем легенды стал владелец парфюмерного концерна Estee Lauder Рональд Лаудэр. Но не без условий: Мария договорилась, что картина не будет упрятана в гостиную миллиардера, а на нее смогут смотреть все желающие. Так что восхититься красотой Адель и талантом Густава Климта теперь можно в Новой галерее Нью-Йорке, основанной самим Рональдом Лаудэром.

Журналист Чернин, подбивший наследницу затребовать шедевр Климта, тоже получил свои миллионы, вот только насладиться богатством не успел – умер от сердечного приступа спустя пару месяцев после того, как история закончилась. Разумеется, некоторые до сих пор уверены, что смерть его не случайна.

КСТАТИ

А был ли жених?

В России историю Адель просто обожают. У нас она даже обрастает все большими мифами. Например, в русских версиях истории присутствует загадочный Алоис Кунст. Если верить авторам многочисленных постов в интернете, Алоис учился в одной школе с Марией Альтман, ухаживал за ней и даже сватался, но взаимности не получил.

И спустя несколько лет именно он пришел в нацистской форме, чтобы отнять картину у девушки, которая его отвергла. Но не ради мести, а чтобы сохранить шедевр. Якобы, после того, как закончилась война, именно он вернул картину в Бельведер, и стал директором музея. Вот только в немецкоязычных источниках никакого Алоиса Кунста не знают, среди директоров Бельведера за всю историю никто с таким именем не значится, да и фамилия его слишком подозрительно переводится с немецкого как «искусство».