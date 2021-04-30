Вопрос дня: Не слишком ли много мы прохлаждаемся? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат, вице-президент Движения автомобилистов России:

- Отдыхаем не много, но и не мало. В других развитых странах, в Европе точно, отдыхают примерно столько же. Жизнь сложная - и у людей возникает масса отложенных дел. Сам бог велел на даче покрасить веранду, высадить редиску и лук. А кто-то на 10 дней возьмет путевку в санаторий и сделает передышку в ежедневной гонке. Этому шансу радоваться надо, а не критиковать.

Олег ШЕИН, член Комитета Госдумы по труду и соцполитике:

- Россияне отдыхают не слишком много. Наши граждане довольно серьезно перерабатывают. Свыше 25% сотрудников работают сверхурочно. К тому же миллионы будут работать на майские. Какой тут «сверхотдых»?

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, бывший заместитель генсекретаря ООН:

- Европейцы отдыхают намного больше. Они и представить себе не могут, что такое переработки. У меня был прямой телефон президента Швейцарии. В пятницу в 17.58 звонил его секретарше, ее уже не было, пришлось дозваниваться президенту по его мобильному, он очень удивился. Когда в Женеве албанцы хотели громить офис ООН, мы должны были вызывать местный швейцарский спецназ. Но было воскресенье, и с командиром спецназа не смогли связаться. Что россиян роднит с американцами - мы можем сидеть всю ночь, если аврал.

Елена ШУВАЛОВА, депутат Мосгордумы:

- Не могу судить, насколько хорошо это или плохо - длинные выходные. Сейчас это обусловлено именно коронавирусной инфекцией. Перерыв нам был нужен. Притом Китай вон справился без всяких длинных выходных. И они отдыхают точно меньше нас.

Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин-бизнесмен:

- Много - тому, кто ни работать, ни отдыхать не умеет!

Сергей ШЕСТОВ, глава ассоциации ветеранов спецподразделения «Вымпел»:

- Ну, мы такая цивилизация, у нас же веками крестьяне уходили на всю зимы в избы. Но у силовиков понятия «работа» и «отдых» отличаются от других сограждан. Кстати, отдыхать мы так и не научились.

Даниил, читатель сайта KP.RU:

- Много отдыхаем! Вместо того чтобы готовить нас к летней сессии, наши преподы на майские разъезжаются...