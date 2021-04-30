Что происходит в Израиле после трагической давки на празднике 30 апреля 2021 года: прямая трансляция

Bо время религиозного праздника Лаг ба-Омер рухнула трибуна со зрителями Фото: REUTERS

30 апреля в Израиле во время религиозного праздника Лаг ба-Омер рухнула трибуна со зрителями, расположенная в районе горы Мерон. В результате этого погибли как минимум 44 гражданина, около сотни человек ранены. Часть людей могла погибнуть или получить ранения в результате давки, возникшей после обрушения трибуны.

После этого израильские власти привлекли военнослужащих для эвакуации раненых и тел погибших. На место происшествия отправили несколько вертолетов ВВС с медицинскими бригадами.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования израильскому лидеру Биньямину Нетаньяху. Также российский лидер выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.