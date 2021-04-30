Сюрпризы дела «лжесвидетелей Михаила Ефремова»: актер нарушил режим, а Эльман Пашаев нарвался на критику судьи

Теван Бадасян услышит вердикт суда уже сегодня. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сегодня в Пресненском суде продолжили рассматривать дела «лжесвидетелей Михаила Ефремова»: на 30 апреля назначили слушания всех трёх обвиняемых. Восемь месяцев назад эти три товарища защищали актера, уверяя, что за рулём в момент смертельного ДТП сидел другой человек, а теперь и сами оказались на скамье подсудимых.

У Александра Кобца и Андрея Гаева процесс уже подошёл к финальной стадии прений, у Тевана Бадасяна все ещё топтались на допросе свидетелей. В итоге утром Бадасян и Кобец встретились в коридорах Пресненского суда - их заседания назначили в одно время, и журналистам пришлось выбирать, к кому идти. Бадасян, которого пресса проигнорировала, выглядел расслабленно: вольготно развалившись на лавке, он о чем-то шутил с адвокатом. А вот его «подельник» пребывал в напряжении, и заметив, что журналисты тайком его снимают, тут же вызвал судебных приставов: в здании суда - никакой съемки.

Первый час заседание по делу Кобца было шумным: суд слушал аудиозапись показаний, которые подсудимый (в то время - свидетель защиты) восемь месяцев назад давал на громком процессе Михаила Ефремова. Кобец на записи практически кричал, доказывая, что не разглядел детали аварии, но точно видел, как Ефремов выходит из своего джипа с пассажирского, а не водительского сиденья.

- Что вы меня пытаете! - бушевал «лжесвидетель» и перескакивал с темы на тему. - Куда ходил, сколько было времени, был ли Ефремов в перчатках... Я живой человек, я могу забыть. Да я вообще не присматривался! Я рискнул, доверившись Эльману! Извините меня, ребят, я бы и вам, прокурорам, доверился. Но только не операм!

Аудиозапись снова напомнила, какой балаган творился на процессе актера. Допрашиваемый кричит, Ефремов бубнит, Пашаев цапается с Добровинским, судья разнимает... Все смеются!

Сегодня Александра Кобца допросили вновь. Подсудимый разъяснил главный аргумент стороны обвинения: как показал телефонный биллинг, в день ДТП, 8 июня прошлого года, Кобец находился не в Москве, а в Иваново.

- Эту сим-карту я отдал матери. А следователям не сообщил об этом, потому что подозревал фальсификацию доказательств, - заявил Кобец под присягой. - Когда мне показывали кадры с места аварии, я подумал, что они сфабрикованные.

Прокурор обратил внимание на разницу показаний: сначала Кобец уверял, что уезжал из Москвы на поезде, затем - на машине.

- На меня такое давление оказывали на суде Ефремова, что я просто запутался! - отбивался подсудимый.

Прокурора также интересовало, как Кобец попал на программу «Пусть говорят». Этот вопрос, казалось бы, не относящийся к делу, напугал обвиняемого.

- Я не помню.

- В смысле? - удивилась судья Катерина Кириченко. - Вы так часто участвуете в ток-шоу, что не запоминаете детали? У вас проблемы с памятью бывают?

- Бывают.

- А почему не лечитесь?!

Оказалось, Кобец яростно хочет скрыть некоего таинственного человека, который позвал его на передачу. Имя его он так и не выдал: мол, был некий мужчина, который предложил прийти на Первый канал, но как-то так получилось, что даже имени его обвиняемый не спросил...

Андрей Гаев Фото: Иван МАКЕЕВ

Судья устроила «лжесвидетелю» жесткий допрос: привлекался ли к уголовной ответственности («да»), за что («не помню»), с какой целью приезжал в Москву, почему не вызвал полицию, увидев ДТП...

Между тем, адвокат подсудимого представила справку о беременности жены Кобца - этот смягчающий фактор должны учесть при вынесении приговора. Кроме того, сегодня в качестве свидетеля защиты, как и в делах других обвиняемых, выступил экс-адвокат Эльман Пашаев. Он долго рассказывал, как со всех сторон проверял Кобца, боясь провокаций от своего оппонента Александра Добровинского.

- Со стороны Добровинского, этого клоуна, постоянно шли подставы, - уколол невидимого противника Пашаев, намеренно исковеркав его фамилию.

- Я попросила бы вас не оскорблять адвокатов..., - вмешалась судья.

- Адвокатов - да! - веселился Пашаев, намекая на лишение статуса.

- И экс-адвокатов тоже..!

Как выяснилось, свидетель Кобец во время суда над Ефремовым по видеосвязи общался с актером, помогая ему вспомнить обстоятельства аварии (хотя по условиям домашнего ареста пользоваться интернетом и совершать звонки актёру было запрещено). А ещё подозрительный Пашаев заставил парня пройти проверку на детекторе лжи.

- Это было неофициально, просто я хотел убедиться, что Александр говорит правду, прежде, чем вести его в суд, - объяснил Пашаев. - Четыре часа Кобца мучали - оказалось, все нормально.

Пашаев, как всегда, говорил много, повторяя давно известные детали и отвлекаясь на рассуждения. Вспомнил и вдову курьера Маргариту Захарову, которая «врала в суде, что жила с мужем долго и счастливо», а потом выяснилось, что пара фактически давно распалась.

- Почему Маргариту Захарову не привлекли за ложные показания? - задался риторическим вопросом Пашаев. - Почему правда никому не нравится?!

Но у строгой судьи Кириченко «разговорчики» не прошли.

- Я вам делаю замечание за неподобающее высказывание в адрес суда! - предупредила судья.

Кстати, выяснилось, что тем самым «мистером Икс», позвавшим Кобца на телешоу, оказался Эльман Пашаев.

- Это я организовал его появление на «Пусть говорят», чтобы создать противовес Добровинскому, который целыми днями устраивал шоу на телеканалах, - признался экс-адвокат.

Сегодня же суд вышел на финишную прямую, закончив судебное следствие и проведя прения сторон.

В своей финальной речи прокурор ещё раз напомнил, что 8 июня прошлого года обвиняемый не мог находиться на месте ДТП: согласно телефонному биллингу, он находился в Иваново, а друг Гаев, с которым они якобы гуляли в тот вечер по Садовому кольцу, - на работе (это подтверждено табелем учета рабочего времени и показаниями коллег). Прошёлся обвинитель и по личности подсудимого: официально не работает, скрыл от суда, что привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, на иждивении имеет малолетнего сына и беременную жену. Единственное, что так и не смогли установить во время следствия, - зачем Кобцу было рисковать, выгораживая Михаила Ефремова? Доказать сговор с Пашаевым и выплату гонорара «лжесвидетелям» обвинители так и не смогли...

- Если обвиняемый делал это из собственного тщеславия, чтобы прославиться на суде и в телеэфире, ему это удалось. Хотя слава в данном случае вышла сомнительная, - высокопарно отметил прокурор и тут же предложил суду свой вариант приговора. - Прошу признать Александра Кобца виновным и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 10 месяцев с удержанием 20% заработной платы в доход государства.

Сам «лжесвидетель» в последнем слове виновным себя не признал. Приговор ему объявят сегодня же, в 16.00.

Тем временем, покинутый прессой обвиняемый Теван Бадасян неожиданно вырвался вперёд: он услышит вердикт суда уже в 14.10, прокурор попросил точно такое же наказание, разве что с удержанием 10% в доход государства. Последним из троицы приговор услышит Андрей Гаев: старт слушаний по его делу назначен на 14.00.