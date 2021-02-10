«На свое спасение денег не жалел»: вдова курьера возмущена суммами на подкуп лжесвидетелей в деле Ефремова

Михаила Ефремова экстренно доставили в Москву Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, как будет развиваться расследование, из-за которого Михаила Ефремова экстренно доставили в Москву, «Комсомолка» уже писала. И похоже, события разворачиваются именно по этому сценарию.

Напомним, уже после приговора актеру полиция завела уголовные дела в отношении трёх свидетелей: Андрея Гаева, Александра Кобца и Тевана Бадасяна, пытавшихся убедить суд, что за рулём в момент аварии сидел другой человек. Эти показания не нашли реальных подтверждений - наоборот, весьма сомнительно, что эта троица вообще наблюдала момент ДТП и «тайного водителя», который якобы садился в джип актера. Теперь пополнить ряды обвиняемых могут как Михаил Ефремов, так и его экс-адвокат Эльман Пашаев. Пока они проходят в качестве свидетелей, но очевидно, что у большой лжи должен быть заказчик. А ещё - приличный гонорар, за который Гаев, Кобец и Бадасян согласились защищать лихача-артиста.

Главный момент в этом деле, как отмечал наш эксперт, - сойдутся ли суммы на подкуп «трех товарищей», названные ими самими и Михаилом Ефремовым. Ведь если актёр назовёт больше, чем получили свидетели, значит, денежная разница осела где-то в карманах посредника... И тогда уже бывшему адвокату Эльману Пашаеву может грозить наказание за мошенничество.

Ирина Стерхова - единственная из близких людей погибшего Сергея Захарова, которая ни копейки не получила от виновника ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судя по всему, так оно и вышло: как пишут СМИ, на первом же допросе Михаил Олегович не стал отпираться и признался, что выдал Пашаеву по 1,5 миллиона рублей на каждого из трех «защитников». Однако, обвиняемые за свои фантазии в суде получили на руки лишь по 300 тысяч. Разумеется, экс-адвокат все отрицает: он, мол, брал наличность в копеечных размерах - до 100 тысяч рублей, которые ушли на оплату проезда, гостиниц и питания для иногородних свидетелей.

Между тем, гражданская жена погибшего Ирина Стерхова, которую суд так и не признал потерпевшей, не смогла сдержать возмущения в свете последних новостей.

- Вместо того, чтобы выплатить достойные суммы родным и близким Сергея, Ефремов пытался спасти только собственную шкуру, - поделилась с kp.ru Ирина Михайловна. - Если он действительно отдал по 1,5 миллиона за каждого «фантазера», это даже больше, чем все выплаченные им компенсации (4,5 миллиона рублей против 4 млн. - Ред.)! А помните, какими суммами обвиняемый изначально хотел отделаться? Ещё до приговора он перевёл четверым потерпевшим по 200 тысяч рублей за смерть человека. А на себя, значит, потратил в разы больше - чувствуете разницу? Очень жаль, что большой артист оказался таким маленьким человеком. И дело даже не в самой аварии, не в чувстве вседозволенности, с которым он пьяный садился за руль. То, как он вёл себя потом, пытаясь избежать наказания, намного хуже характеризует Ефремова.

Тем временем, Ирина Стерхова - единственная из близких людей погибшего Сергея Захарова, которая ни копейки не получила от виновника ДТП. В апелляции, рассчитывая смягчить срок, Михаил Олегович во всеуслышание пообещал помочь Стерховой. Однако, после приговора эти красивые фразы актер и его адвокаты больше не вспоминали.

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