В Иерусалиме сошёл Благодатный огонь

В 2021 году из-за пандемии коронавируса церемония прошла с ограниченным числом паломников Фото: REUTERS

В субботу, 1 мая, верующие по всему миру приветствуют схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Торжественная церемония прошла с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

В субботу, 1 мая, верующие по всему миру приветствуют схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Фото: REUTERS

Ежегодное схождение Благодатного огня в Великую субботу накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю и символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа. Благодатный огнь сходит в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня.

Торжественная церемония прошла с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Первым делом представители Иерусалимского Патриархата доставят Благодатный огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима, откуда представители многих стран разнесут его по миру.

В соответствии с санитарными ограничениями в этом году внутрь храма Воскресения Христова смогли войти не более 2,5 тысячи человек, в то время как ранее в этот день внутри храма бывает до 9 тысяч паломников Фото: REUTERS

В соответствии с санитарными ограничениями в этом году внутрь храма Воскресения Христова смогли войти не более 2,5 тысячи человек, в то время как ранее в этот день внутри храма бывает до 9 тысяч паломников. Безопасность в Старом городе Иерусалима обеспечивали около 1 тысячи полицейских.

Безопасность в Старом городе Иерусалима обеспечивали около 1 тысячи полицейских. Фото: REUTERS

В Москве 15 храмов получат Благодатный огонь в пасхальную ночь: Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храм Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье, храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове, храм Всех Святых на Соколе, храм Всемилостивого Спаса на Патриаршем подворье в Митине, храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгине, храм Преображения Господня на Преображенской площади, храм Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках, храм Георгия Победоносца на Поклонной горе, храм святителя Иова на Патриаршем подворье, храм Живоначальной Троицы в Карачарове, храм святителя Тихона в марьиной Роще.

В них 1 мая после 20:30 все желающие смогут возжечь лампады от огня из Иерусалима.