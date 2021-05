Влад Тюкин о победе на шоу «Голос.Дети-8»: «Когда объявили подсчет голосов, четко понял — ну я, кто еще?»

Победителем шоу «Голос.Дети-8» стал юный петербуржец Влад Тюкин. Фото: Максим ЛИ

Финал восьмого сезона детского «Голоса» получился по-настоящему захватывающий: в ожесточенной схватке Елизаветы Трофимовой (Москва) и Владислава Тюкина (Санкт-Петербург) с перевесом в 1,4% голосов выиграл мальчик из команды Светланы Лободы.

Кстати, до дополнительного тура он был первым и единственным мужчиной среди финалистов. И несмотря на то, что многие ждали победы Лизы, талантливой дочери барда Трофима, выиграл именно Влад — старательный вокалист, по манерам, артистизму и взвешенности напоминающий Александра Олешко.

Влад Тюкин обошел своих соперниц Фото: Первый канал

- Влад, мог бы ты думать, что выиграешь шоу?

- Как я уже говорил, довольно редко ожидаю [планирую заранее] на протяжении какого-то времени. И только в самый последний момент, когда Дмитрий Нагиев говорит: «И сейчас показываем результаты голосования», я четко и точно понял — ну я. Кто еще?

- Даже так?

- Нет, я не говорю, что кто-то плохо спел. Просто я видел, как мне аплодировала публика. Как было круто. Поэтому, ну, блин, я ждал этого! Стремился к этому много-много лет (Владу — 12). И никак не ожидал, что когда-то все обернется таким замечательнейшим образом.

Фото: Instagram.com

- Какая песня из тех, что ты спел в финале, тебе была ближе — «Не отрекаются любя» или Who Wants To Live Forever?

- Затрудняюсь ответить. Обидеть Фредди Меркьюри или Аллу Борисовну Пугачеву — значит взять на душу грех. Обе песни дико крутые. Во время исполнения песни «Не отрекаются любя» я показал больше вокальных способностей, а когда пел Queen, отдал себя залу и публике, выложился на миллион миллионов процентов.

- Что ты скажешь тем, кто голосовал за тебя? Именно эти люди обеспечили тебе победные полтора процента голосов.

- Конечно, благодарю всех, кто был со мною, как поется в финальной песне шоу «Голос.Дети». Огромное спасибо, что вы отдали голос мне. Я использую это, постараюсь. Надеюсь, что вырасту знаменитым, популярным артистом. Таким, как Фредди Меркьюри или Алла Борисовна Пугачева.

