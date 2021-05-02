В США хотят запретить сигареты с ментолом и вкусовыми добавками

Американское Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами (FDA) объявило о начале кампании по запрету сигарет с ментолом и ароматизаторами, сообщает телеканал NBC. Фото: Shutterstock

Американское Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами (FDA) объявило о начале кампании по запрету сигарет с ментолом и ароматизаторами, сообщает телеканал NBC.

За счет этой меры власти хотят обезопасить молодежь и оздоровить цветное население Штатов и людей с низким уровнем дохода, отмечает и.о. комиссара Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и лекарствами Джанет Вудкок. Дело в том, что социологические исследования показали, что сигареты с ментолом и вкусовыми добавками чаще выбирают подростки, афроамериканцы, а также представители ЛГБТ-сообщества. Многие подростки привыкают к табаку, начав курить именно ментоловые сигареты. Они легче курятся и дают охлаждающий эффект на горло.

Решение FDA уже поддержали сторонники борьбы с курением. По их данным, ментоловые сигареты покупают 85% чернокожих американцев, а белых - только 30%.

- Темнокожие курильщики чаще умирают от болезней, спровоцированных курением, чем белые, - говорит директор Центра по табачным изделиям FDA Митч Зеллер. Начиная с 2010 года, ежегодно жертвами курения становится около 47 тысяч афроамериканцев.

- На протяжении многих лет представители табачной промышленности намеренно рекламировали и продвигали ментоловые сигареты среди чернокожего и цветного сообщества. Это приводило к болезням и смертям, вызванным курением, а также к неравенству в плане физического здоровья между разными категориями населения, - констатирует президент Американской ассоциации по защите органов дыхания Гарольд Виммер.

Правда, некоторые эксперты полагают, что запрет на ментоловые сигареты спровоцирует очередной виток противостояния темнокожего населения и полиции.

- Запрет на ментол даст полиции право подойти к курильщику и спросить, где были куплены сигареты, чтобы таким образом добраться до человека, подпольно торгующего поддельным табаком, - отмечают эксперты.

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