Вейпы и айкосы окончательно сравняли с сигаретами: главные новшества для курильщиков с 28 января 2021 года

С 28 января вся никотинсодержащая продукция в России приравнивается к табачным изделиям. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жизнь курильщиков с 28 января в очередной раз осложнится. На этот раз прибавится проблем у любителей вейпов, электронных сигарет, систем нагревания табака (типа IQOS), кальянов. Вступает в силу большая часть новшеств, предусмотренная принятыми этим летом поправками в антитабачный закон. Главная их суть — вся никотинсодержащая продукция (стики, жидкости) приравнивается к табачным изделиям. И для поклонников всех видов устройств, где что-то такое используется, поэтапно вводятся те же ограничения, что и для любителей подымить обычной сигаретой.

ЧТО ПОДПАДАЕТ ПОД ЗАПРЕТ С 28 ЯНВАРЯ

- Нельзя больше рекламировать и продавать через интернет никотиносодержащую продукцию и сами устройства для ее потребления.

На сайтах интернет-магазинов, которые торговали вейпами, электронными сигаретами и системами нагревания табака уже появились разъяснения: онлайн теперь можно купить только комплектующие, аккумуляторы и зарядники к устройствам. За всем остальным надо прийти ножками в стационарные магазины (и предъявить там документ, доказывающий, что тебе больше 18 лет).

Все то же касается и кальянов.

- В стационарных торговых точках тоже будут изменения. Запрещена выкладка на витрине соответствующих изделий (так же, как табака и сигарет). То есть если нужна жидкость для вейпа, надо сказать об этом продавцу — и только тогда он вправе показать вам имеющийся товар.

Запрещена продажа никотинсодержащей продукции несовершеннолетним (раньше этого ограничения не было).

- В жидкостях для электронных устройств, которые имеются в продаже, концентрация никотина не должна превышать 20 мг/мл (раньше продавались и более концентрированные).

- К размещению самих торговых точек теперь тоже действуют все те же ограничения, что и при продаже сигарет и табака — нельзя продавать рядом с образовательными, медицинскими учреждениями и т. п.

- Запрещены всевозможные акции, лотереи и прочие мероприятия (включая бесплатную раздачу), которые так или иначе могут стимулировать потребление подобной продукции. То есть предлагать попробовать на халяву системы нагревания табака и рассказывать, что это помогает бросить курить, - такое теперь вне закона.

- И самый важный момент — санкции за курение электронных сигарет и айкосов в неположенных местах. Часть ограничений были уже введены раньше. В большинстве общественных мест дымить такими устройствами нельзя еще с 31 июля. С октября введена вторая порция ограничений — на курение в кафе и прочих заведениях общественного питания. Хочешь вейп или кальян — иди в кальянную, но там не покормят. С 28 января запреты расширены на оставшиеся общественные заведения и места типа рынков, нестационарных торговых объектов, предприятий бытовых услуг и т.п.

Сухой остаток: теперь использовать электронные устройства для курения можно лишь там, где и обычные сигареты. Нарушители совершенно так же могут налететь на штрафы (от 500 до 1000 рублей, а если на детской площадке, то 2000-3000 рублей).

Выставлять на витрину разного рода электронные сигареты и жидкости для них теперь нельзя. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

СТАЛИ ЛИ МЕНЬШЕ КУРИТЬ

Напомним историю вопроса. Ограничения для курильщиков в России начали вводить с 2013 года, когда был принят закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Если отвлечься от вейпов и кальянов, самым последним ударом по курильщикам должно было стать резкое повышение акцизов на табак и табачные изделия с 1 января этого года — сразу на 20%. По оценкам экспертов, в среднем пачка сигарет в связи с этим должна была подорожать на 20 рублей. На никотинсодержащие заменители обычного курева рост акцизов, впрочем, тоже распространялся.

Курильщикам надо готовиться и к еще большему увеличению затрат. Поскольку почти все, что возможно, уже запретили и ограничили, дальше бороться с ними предполагается в основном финансовыми методами - повышая каждый год акцизы. А стало быть, и стоимость курева в том или ином виде.

Ограничения для курильщиков в России начали вводить с 2013 года, когда был принят закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Фото: Влад КОМЯКОВ

А есть ли от этих мер какой-то толк?

- На самом деле, есть. С 2013 по 2019 год распространенность курения снизилась почти на 20%. Уменьшилось и число выкуриваемых сигарет — то есть те, кто по-прежнему курит, стали это в среднем делать реже, - утверждает Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). - Россия тем не менее остается одной из самых курящих стран мира, у нас этим занимается почти каждый третий взрослый (около 27%). К сожалению, не очень понятно, насколько эффективно в России оказывается помощь — в том числе и медицинская — желающим бросить эту привычку. Такой статистики просто нет. Хотя есть «горячая линия» Минздрава, этой проблемой должны были заниматься центры здоровья и т. п. А такая помощь в дополнение к запретам и росту акцизов, безусловно, нужна. Статистика показывает, что только около 6% людей эффективно бросают курить исключительно за счет собственных волевых качеств. Остальным, даже если у них есть такое желание, нужна поддержка — в том числе специалистов.

К слову, за время пандемии, как писала «КП» объем продаж сигарет опять вырос. А особенно (более чем на треть) стиков для электронных сигарет.

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