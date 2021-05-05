Анекдоты: Господи! Пусть в моей жизни что-нибудь произойдет для счастья, а не для опыта

- Петрович, эта... Забыл… Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?

- Уголовный кодекс?

* * *

В самолeте.

- Нет ли на борту гомеопата?

- А что случилось?

- Астрологу плохо!

* * *

Детские горки в парках придумали, чтобы приучать детей к очередям.

* * *

Человек, достигший вершин этикета, может с помощью ножа и вилки съесть стакан семечек.

* * *

- Алло, Колян, прикинь, я тут в китайском ресторане сижу, жду заказ, и по ходу китайцы нас, европейцев, не различают, потому что мой официант отнес мой заказ другому клиенту. А-а-а, нет, оказывается, это был не мой официант...

* * *

Одна блондинка - другой:

- Да у нас как-то дома свет отключили - так я ванну при свечах принимала...

- Гламурненько.

- Да ну, блин, лежишь себе в полумраке, как в гробу, да еще четыре свечи по углам ванны стоят...

- Ну готичненько.

* * *

- О, привет! Ну ты где сейчас?

- Да кручусь как могу. Бизнес у меня свой. В сфере недвижимости.

- Так и сдаешь бабкину трешку?

- Ну да.