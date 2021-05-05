Анекдоты: Господи! Пусть в моей жизни что-нибудь произойдет для счастья, а не для опыта

- Петрович, эта... Забыл… Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?
* * *
В самолeте.
- Нет ли на борту гомеопата?
- А что случилось?
- Астрологу плохо!
* * *
Детские горки в парках придумали, чтобы приучать детей к очередям.
* * *
Человек, достигший вершин этикета, может с помощью ножа и вилки съесть стакан семечек.
* * *
- Алло, Колян, прикинь, я тут в китайском ресторане сижу, жду заказ, и по ходу китайцы нас, европейцев, не различают, потому что мой официант отнес мой заказ другому клиенту. А-а-а, нет, оказывается, это был не мой официант...
* * *
Одна блондинка - другой:
- Да у нас как-то дома свет отключили - так я ванну при свечах принимала...
- Гламурненько.
- Да ну, блин, лежишь себе в полумраке, как в гробу, да еще четыре свечи по углам ванны стоят...
- Ну готичненько.
* * *
- О, привет! Ну ты где сейчас?
- Да кручусь как могу. Бизнес у меня свой. В сфере недвижимости.
- Так и сдаешь бабкину трешку?
- Ну да.