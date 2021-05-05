Россияне ответили, не устали ли они от длинный майских праздников

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Продолжаются длинные каникулы. Напомним, что в этом году россияне могут отдыхать с 1 по 10 мая. В связи с этим - наш вопрос дня: А вы отдыхать не устали?

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Я остался в Москве - мне нравится возможность находиться в состоянии непрерывного майского праздника. У сына день рождения 8 мая, а наутро отмечаем День Победы. И вообще в эти дни много праздничного уместилось: в истории Крыма именно в мае, например, приняли акт о независимости.

Николай СВАНИДЗЕ, профессор РГГУ:

- Не устал. Отдых и творчество на майские сочетаются. Я с внуками вожусь. Притом накануне майских выпустили нашу с женой книжку о Гражданской войне. А сейчас завершаем документальное кино с тяжелой темой - о гетто.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Какой тут отдых?! Кто-то пьет, а кто-то работает. Мы с однопартийцами готовимся к выборной кампании в 39 парламентов.

Марк ТИШМАН, певец и телеведущий:

- До половины мероприятий, где я предполагал участвовать, были перенесены. А 9 Мая участвую, конечно. Это каждый раз история, к которой подключаешься душой и сердцем. Думаешь о родных и о Дне Победы как о личной истории.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат, вице-президент Движения автомобилистов России:

- У кого нос торчит из-за бумаг на гигантском столе, тому и 10 майских дней мало будет. У меня все столы завалены письмами из государственных и общественных структур, и мне каждый день дорог, чтобы вовремя ответить или сдать материалы в СМИ, хорошо, что хоть суды не работают в эти дни .

Дмитрий ДИБРОВ, шоумен, телеведущий:

- Конечно, нет! Отличное время для творчества. Я затеял один музыкальный проект, беру полюбившиеся мне произведения друзей и делаю аранжировки. До того я с детьми приехал на Тихий Дон, памятник мамке поставил, а уже 5-го вернусь в Москву - и за работу.

Кирилл КАБАНОВ, глава Антикоррупционного комитета:

- Возвращаюсь из деревни в Москву, Пасху отметил с близкими в Тверской области, и вот так я немножко отдохнул, а теперь принимаюсь за работу. Притом видел людей, которые входят в состояние постоянного отдыха на деревенских просторах и никак не могут из него выйти.

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