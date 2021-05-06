Фото, от которых захватывает дух: Как выглядит тренировка воздушного парада с борта вертолета

Наш журналист поднялся в воздух на борту вертолета Ми-26. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За репетициями воздушной части Парада Победы традиционно следят тысячи жителей Москвы и Подмосковья. Люди, стоя на земле, приветствуют самолеты и вертолеты, снимают на камеры мобильных телефонов, а самые подкованные - отличают в небе "Белых лебедей" от "Медведей".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фотокорреспондент сайта kp.ru Владимир Веленгурин единственным из журналистов смог увидеть репетицию воздушной части парада так, как ее видят сами летчики. Наш журналист поднялся в воздух на борту вертолета Ми-26.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парадный строй боевой авиации отрепетировал пролет на параде Победы над Красной площадью в Москве 5 мая. В тренировке авиационной части парада приняли участие 53 самолета воздушно-космических сил и 23 вертолета.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году воздушную часть парада Победы впервые открывают парада три тяжелых транспортных вертолета Ми-26 - на одном из которых и летел наш фотожурналист. За ними будут следовать экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52, а также ударные вертолёты Ми-28Н с пилотажной группой «Беркуты».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одной особенностью авиационного парада в 2021 году станет пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации, который будет сопровождать Су-35С Центра показа авиационной техники. Также задействованы в составе парадного строя боевой авиации ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, заправщики Ил-78, истребители Су-35С и другие типы авиационной техники.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Закончилась вчерашняя тренировка пролетом экипажей самолетов МиГ-31К и Су-57 в составе пилотажных групп «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29. Показали свое мастерство также шесть штурмовиков Су-25 – во время парада Победы 9 мая они окрасят небо над столице в цвета российского триколора.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, по словам глава российского Минобороны Сергея Шойгу, 9 мая этого года в военном Параде в Москве примут участие более 12,5 тысяч человек, а также 190 единиц вооружения и 76 воздушных судов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За пару дней до праздника, 7 мая в столице устроят итоговый прогон техники, вылеты авиации осуществят с нескольких аэродромов в различных областях страны. При этом порядок пролета авиации над Москвой на репетициях почти такой же, как и планируется во время самого парада.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН