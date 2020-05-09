2020-05-09T13:08:23+03:00
Политика

«Русские витязи», «Стрижи» и флаг России над пустой Красной площадью: лучшие фото 75 Парада Победы в Москве

«КП» собрала лучшие фотографии торжественного авиапарада в Москве [фото, видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Первыми в небе появились боевые машины – самый крупный в мире транспортный вертолет Ми-26 и четыре вертолета Ми-8.Первыми в небе появились боевые машины – самый крупный в мире транспортный вертолет Ми-26 и четыре вертолета Ми-8.Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва точно запомнит этот Парад Победы. Сомнений было много: отменят, не разрешат из-за эпидемии или дождя. Но 75-му Параду Победы суждено было быть. И пусть даже в таком усеченном формате – без танков и ракетных комплексов, без военнослужащих. Авиационную часть парада ждали москвичи, все россияне, весь мир. И 9 мая над Красной площадью пролетели 75 боевых самолетов и вертолетов. Увидеть их можно было в телевизионной трансляции или из окон домов на пути следования авиации. «КП» предлагает рассмотреть подборку кадров, сделанных столичными фотографами на Красной площади и в центре Москвы.

Вертолет Ми-26 и четыре вертолета Ми-8. Фото: REUTERS

Вертолет Ми-26 и четыре вертолета Ми-8.Фото: REUTERS

Парад Победы начался ровно в 10.00 с поздравления президента России Владимира Путина. Он находился в Александровскому Саду, поздравил россиян с праздником. А потом в небе появились 75 самолетов и вертолетов.

Были на параде и «новинки» - истребители пятого поколения Су-57. Фото: Григорий Дукор/ТАСС

Были на параде и «новинки» - истребители пятого поколения Су-57. Фото: Григорий Дукор/ТАСС

Для такой точности пролета над Красной площадью, авиации пришлось за несколько часов вылететь с восьми аэродромов базирования.

Самолеты Су-30СМ, Су-34 и Су-35С Фото: REUTERS

Самолеты Су-30СМ, Су-34 и Су-35СФото: REUTERS

Самолеты и вертолеты летели не только из Подмосковья. Из-под Саратова прибыли стратегические бомбардировщики, из Саратовской области - истребители МиГ, из Тверской области - известные Ил-76.

Вертолеты Ми-8 и Ми-26. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вертолеты Ми-8 и Ми-26.Фото: Иван МАКЕЕВ

Первыми в небе появились боевые машины – самый крупный в мире транспортный вертолет Ми-26 и четыре вертолета Ми-8.

Самолеты Су-30СМ, Су-34 и Су-35С Фото: Иван МАКЕЕВ

Самолеты Су-30СМ, Су-34 и Су-35СФото: Иван МАКЕЕВ

Следом полетели вертолеты МИ-35М, Ка-52 «Аллигатор», пилотажная группа «Беркуты» на вертолетах МИ-28Н «Ночной охотник».

Пилотажная группа «Беркуты» на вертолетах МИ-28Н «Ночной охотник». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пилотажная группа «Беркуты» на вертолетах МИ-28Н «Ночной охотник».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На параде показали авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения – А-50У, самолеты Ил-76МД, стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Сложное, но захватывающее дух, задание выполнили летчики Воздушно-космических сил - дозаправку в воздухе стратегического ракетоносца Ту-160.

Дальние бомбардировщики Ту-95МС. Фото: Григорий Дукор/ТАСС

Дальние бомбардировщики Ту-95МС. Фото: Григорий Дукор/ТАСС

Появились над Москвой модернизированные истребители МиГ-29СМТ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, тяжелые истребители–перехватчики МиГ-31К.

Многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ во время воздушного парада. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ во время воздушного парада. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Были на параде и «новинки» - истребители пятого поколения Су-57. В чем фишка? Скорострельная пушка, ракеты большой дальности и «воздух-поверхность». Они еще не приняты на вооружение, но уже запомнились москвичам «тревожным ревом».

Москва точно запомнит этот Парад Победы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва точно запомнит этот Парад Победы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следом на праздничном следовании были бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Пролетели над Москвой легендарные «Русские витязи» и «Стрижи» на Су-30см и МиГ-29. Завершили парад штурмовики Су-25БМ, которые по многолетней традиции «нарисовали» в небе флаг России – белую, синюю и красную полосы.

«Русские витязи» и «Стрижи» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Русские витязи» и «Стрижи»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиационную часть парада ждали москвичи, все россияне, весь мир. И 9 мая над Красной площадью пролетели 75 боевых самолетов и вертолетов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиационную часть парада ждали москвичи, все россияне, весь мир. И 9 мая над Красной площадью пролетели 75 боевых самолетов и вертолетов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Увидеть их можно было в телевизионной трансляции или из окон домов на пути следования авиации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Увидеть их можно было в телевизионной трансляции или из окон домов на пути следования авиации.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сложное, но захватывающее дух, задание выполнили летчики Воздушно-космических сил - дозаправку в воздухе стратегического ракетоносца Ту-160. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сложное, но захватывающее дух, задание выполнили летчики Воздушно-космических сил - дозаправку в воздухе стратегического ракетоносца Ту-160.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А в полдень на Соборной площади Кремля президент Владимир Путин провел смотр Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО).Торжественным маршем прошли колонны пеших и конных караулов.

- 75 лет назад Красная армия положила конец самой великой трагедии 20 века. Именно советский народ сокрушил нацизм, соркрушил эту чудовищную силу. Уверен, благодарный мир через десятилетия будет помнить этот подвиг, - сказал президент.

Воздушный парад в честь 75-летия Победы.Российские военные самолёты и вертолёты пролетели над Красной площадью. И им определённо удалось продемонстрировать всю мощь нашей авиации!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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