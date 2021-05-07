Британская королева решила подзаработать на пиве

Пресс-служба королевской семьи сообщает, что часть прибылей от продаж направляется в благотворительные фонды Фото: REUTERS

Королева Великобритании Елизавета II начнет получать доход от производства пива, которое будет организовано в принадлежащем ей поместье Сандрингем.

Поначалу ассортимент будет небольшим - индийский светлый эль и биттер, передает CNN.

Пиво будут варить из ячменя, выращенного в поместье, приобрести напиток можно будет в специализированных магазинах. Планируется, что стоимость одного литра будет составлять примерно 5,5 долларов.

На винокурнях, принадлежащих королевской семье, уже производят джин, виски, шампанское и несколько сортов вина. Собственный завод по производству джина есть и у принца Уэльского Чарльза.

Королевский джин настаивается на травах, растущих в монаршьих поместьях, а Чарльз специально выращивает их в саду своего загородного дома, расположенного в графстве Глостершир.

В рекламных объявлениях джина «от принца Чарльза» говорится, что при производстве крепкого напитка используются «лаванда, шалфей и тимьян, придающие джину восхитительный вкус и аромат».

Сын королевы сам внимательно следит процессом дистилляции алкоголя. Он принимал участие в разработке рецептуры и лично дегустирует все новые партии.

Один из магазинов, в котором можно приобрести алкогольные напитки с гербом Виндзоров, расположен рядом с Букингемским дворцом.

Пресс-служба королевской семьи сообщает, что часть прибылей от продаж направляется в благотворительные фонды, занимающиеся образованием и интеграцией в общество молодых людей, попавших в трудное положение.

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