А счастья нет: выигрыш в лотерею принес британке долги, наркозависимость и депрессию

Келли Роджерс сорвала огромный куш в 2003 году. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сумма для молодой девушки, которая жила с приемными родителями и работала кассиром с оплатой 3,6 фунта в час, была астрономической. Самая молодая победительница в истории британских лотерей сорвала куш в 1,8 миллионов фунтов стерлингов (это равноценно 2,5 миллионам долларов). Шальные деньги упали ребенку в руки – и ей в один день пришлось повзрослеть.

Через две недели после судьбоносного выигрыша Келли встретила своего будущего мужа. Еще несколько дней ушло на покупку собственного дома за 180 тысяч фунтов (250 тысяч долларов), куда она с молодым человеком и переехала. Вторым крупным вложением стала грудь: операции по увеличению и коррекции формы тела обошлись Келли в 25 тысяч долларов. Позаботившись о себе, девушка не забыла о родителях и бабушке с дедушкой – купила им собственное жилье на полмиллиона долларов. А дальше ее просто понесло по жизни…

Пять лет Келли и ее муж беспробудно кутили – наркотики, алкоголь, шумные вечеринки, самая дорогая дизайнерская одежда… Веселье не прекращалось, равно как и поток друзей, которые просто тянули из неопытной молоденькой девушки деньги тысячами. Она никому не отказывала, если ее просили – дарила подарки, оплачивала долги, покупала машины. Только на наркотики Келли потратила не менее 350 тысяч долларов, а на одежду от именитых домов моды – более 400 тысяч долларов.

Через пять лет наступил кризис. Муж предал, отношения их были закончены, несмотря на рождение двух детей. Фальшивые друзья отошли на периферию, когда поток денег стал иссякать. Образования и профессии по-прежнему не было. Остались дети, одиночество, беспомощность, наркотическая и алкогольная зависимость. И жесточайшая депрессия. Келли Роджерс дважды пыталась покончить с собой, но все же нашла в себе силы идти по жизни дальше.

Девушка встретила новую любовь, построила новую семью и родила еще двоих детей. Но и эти отношения закончились крахом. Сейчас Келли живет в своем доме одна с четырьмя детьми, тонет в бесконечных долгах, а ее единственные деньги – это пособие, которые выплачивает государство. Ее борьба с зависимостью от наркотиков и депрессией еще не окончена.

Теперь Келли, рассказывая о своей жизни, призывает власти ввести возрастной ценз на участие в лотереях, чтобы юные победители, неопытные и наивные, не попали в такую же ловушку, как она.

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