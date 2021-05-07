В Израиле суд обязал супругов выплачивать друг другу компенсации за оскорбления

До окончания бракоразводного процесса супругам придется говорить друг с другом уважительно Фото: EAST NEWS

Семейный суд в израильском городе Ришон-ле-Цион принял неожиданное решение: за каждое оскорбление паре, находящейся в состоянии бракоразводного процесса, придется выплачивать обиженной стороне по 5 тысяч шекелей (около 114,5 тысячи рублей) компенсации.

Агрессивная и оскорбительная лексика настолько глубоко вошла в отношения пока еще семьи, что в один момент, ожидая прибавления в семействе, супруги не выдержали и обратились за профессиональной помощью.

Как выяснилось позже – без особого успеха: ребенку пришлось частенько слышать, что его мать «русская шлюха, найденная в борделе».

В конце концов, женщина не выдержала и подала на развод, передает IsraelHayom.

Судья, ведущая процесс, постановила, что до окончания дела супругам придется говорить друг с другом уважительно, а за каждое оскорбление придется заплатить. Причем касается это как мужа, так и жены.

Для того, чтобы не искать доказательств оскорблений и не верить голословным обвинениям, по решению суда до самого развода супругам предписано общаться исключительно с помощью текстовых сообщений.

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