Достали! Четыре способа защиты от телефонного спама

Аналитик рассказал, как Как защититься от навязчивой рекламы по телефону Фото: Shutterstock

Достали! У каждого третьего из россиян дня не проходит без навязчивых рекламных сообщений или звонков. Четверть получает их минимум раз в неделю. А счастливчиков, «свободных» от спама, в стране 28% - они не получали предложений раскошелиться на что-то ненужное ни разу за месяц. К таким выводам пришли аналитики ВЦИОМ, опросив 1600 россиян.

Реакция на такую рекламу у 63% опрошенных однозначна - раздражение. Все остальные могут похвастать железной выдержкой и нордическим спокойствием: сохраняют хладнокровие и просто не реагируют на спам.

Чаще всего спамеры мучают нас предложениями банковских услуг - кредитов, вкладов и т. д. Таких сообщений - аж 73%. Далее с большим отрывом идут услуги связи (35%) и медицинских клиник (34%). Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников по просьбе «КП» объяснил, почему именно эти компании чаще всего грешат навязчивой рекламой.

- Спам - достаточно дорогой способ рекламы. И тратится на нее тот бизнес, который имеет на это деньги, - говорит Половников. - А раз спам существует, значит, он эффективен, нравится это кому-то или нет. Люди покупают товары и услуги, о которых узнали через спам-рассылки или спам-звонки, но никогда не признаются в этом.

По словам эксперта, названивают нам не сами банки, операторы связи и клиники. Это делают рекламные брокеры - компании, которые перепродают услуги.

- Если вы у них что-то купите или согласитесь оформить кредит, они передадут вашу информацию непосредственно в банк, получив свою комиссию, - продолжает Сергей Половников. - Банкам, операторам и клиникам в принципе плевать, как рекламируются их услуги, им важен результат. Так что это банальные продавцы-коммивояжеры. Помните, в 90-х такие ходили по квартирам и продавали «чудо-приборы»? Это то же самое. Никто ведь не заставлял покупать пылесос по цене машины.

ЗНАЙ!

Как бороться со спамом

Четыре совета от Сергея Половникова

1. Если вас заинтересовала та или иная услуга, нужно напрямую идти к тому, кто ее предоставляет. Не надо по телефону на что-то соглашаться. Пользуйтесь случаем - люди готовы делиться с вами информацией, а вы распоряжайтесь ею правильно.

2. Когда мне поступает звонок, я всегда беру трубку и с первой фразы понимаю, что мне хотят что-то продать. Поэтому сразу спокойно кладу трубку. Ничего не изменится от того, что вы будете кричать, кому-то жаловаться. На том конце провода всем плевать на ваши эмоции, угрозы судом и небесными карами. Спамеры - почти как роботы.

3. Если вы не готовы противостоять чарам продавцов, просто не берите трубку, когда звонят с неизвестных номеров. Если это важный звонок, люди найдут способ выйти с вами на связь.

4. Не надо нигде лишний раз оставлять свой номер телефона. Думайте, под чем вы подписываетесь, какие данные о себе сообщаете. Любой спам - это работа по базам данных. Просто так вам не позвонят - значит, вы где-то оставили свои контакты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как часто вы получали спам в течение последнего месяца?

Как часто вы получали спам в течение последнего месяца?

Какие товары или услуги вам предлагали?

Какие товары или услуги вам предлагали?

По данным ВЦИОМ. Опрошено 1600 россиян старше 18 лет.