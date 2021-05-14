Медведеву и Загитову не включили в сборную России, и они точно не поедут на Олимпиаду. Косторная – только запасная

Стал известным состав сборной России на сезон 2021/22. В женской команде не оказалось Евгении Медведевой и Алины Загитовой
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Олимпийский сезон в женском фигурном катании обещает стать как никогда жестким, бескомпромиссным и скандальным. Но одной интригой в нем уже меньше. Стал известным состав сборной России на сезон 2021/22. В женской команде не оказалось Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Это значит, что их фанаты могут разочарованно выдохнуть – чуда не будет, и на Олимпиаду-2022 звезды точно не поедут.
Состав сборной России вчера принимал исполком Федерации фигурного катания, его должны еще утвердить в Минспорта, но списки уже опубликовало РИА Новости. Наиболее он интересен в женской части.
Итак, в команду вошли:
Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова.
Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.
Состав справедлив. В нем призеры последнего чемпионата мира Щербакова-Туктамышева-Трусова, а также три бывших юниорки, на которых возложены особые ожидания. Очередная партия выпускниц Тутберидзе по ожиданиям болельщиков и специалистов должны снова взорвать женский тур.
Есть только пара небольших неожиданностей. Алене Косторной не зачли бывшие заслуги, и она оказалась только в запасе. Но и оттуда она может вмешаться в распределении путевок на Олимпиаду. Там же, на скамейке запасных, оказалась 18-летняя Нугуманова, но вряд ли кто ее берет в расчет в борьбе за место в олимпийском чартере.
А вот Алины Загитовой и Евгении Медведевой в сборной России нет. А значит и спекуляций, что им нужно ехать на Олимпийские игры тоже не будет.
Формально говоря, никто из не вошедших в сборную России фигуристов не моет представлять страну на крупных турнирах. То есть те, кто не попал в состав в мае, зимой на Олимпийские игры точно не поедет. Таким образом очерчен круг тех, кто будет бороться за олимпийские путевки. Их у России максимальное количество – три фигуристки войдут в команду на Игры-2022. А претендуют семеро: Валиева, Щербакова, Хромых, Усачева, Туктамышева, Трусова, а также вскочившая на крыло улетающего самолета Косторная.
А еще статус «сборника» дает хорошее финансирование. Государство выделяет немалые суммы на подготовку олимпийцев, оплачивает тренеров, лед и т.д.
Списки составляются по спортивному принципу. Учитываются прежде всего результаты, показанные в предыдущем сезоне на крупных турнирах - чемпионатах мира и Европы, этапах Гран-при, чемпионате России и Кубке России. Но и тут есть пространство для споров. Формально Алена Косторная (2-е место на московском Гран-при 2020) могла претендовать на место в основном составе, а не запасной, вытеснив оттуда Хромых или Усачеву. Но решено было по-другому. А тот факт, что и Усечва, и Хромых и Косторная (а также Трусова, Валиева и Щербакова) занимаются у одного тренера Этери Тутберидзе, снимает напряженность.
А в состав сборной России есть еще и «черных ход». Например, тренерский совет мог бы посчитать, что и Загитова и Медведева, пропускавшие сезон, достойны мест в команде. Но тогда разразился бы огромный скандал. В Федерации фигурного катания решили его избежать.
Но честно говоря, есть возможность войти в состав сборной России и по ходу сезона. Правда, для этого нужно будет кого-то из него исключить. А это крайне редкая ситуация.
Так что одной интригой в грядущем сезоне фигурного катания стало меньше. Но оставшихся хватит с головой, чтобы перед Олимпиадой фанатам не было скучно.
Состав мужской и женской сборной России:
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов;
Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
Списки спортивных пар и танцоров пока неполные.