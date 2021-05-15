Тема седьмого выпуска:"Как предотвратить трагедии, подобные той, что случилась в Казани?"
Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.
Тема седьмого выпуска:"Как предотвратить трагедии, подобные той, что случилась в Казани?"
спикеры: дети, родители и специальный гость - психолог Анна Девятко
ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина
Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.
#ИнститутВоспитания #Институтдетства
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