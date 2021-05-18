«Новый менеджмент «Локомотива» доведет клуб до скандалов»: Андрей Червиченко — об изменениях в управлении клубов в завершившемся сезоне

Завершившийся сезон в РПЛ запомнился в том числе и «дворцовыми переворотами» во многих клубах. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Завершившийся сезон в РПЛ запомнился в том числе и «дворцовыми переворотами» во многих клубах. Управляющих меняли в «Локомотиве», где Василий Кикнадзе на радость фанатам был отправлен в отставку. В «Спартаке» на первые роли вышла супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова. В ЦСКА Евгений Гинер потерял было влияние и появились разговоры об его уходе в «Крылья Советов».

«КП», подводя итоги сезона, узнала у бывшего президента «Спартака» Андрея Червиченко об изменениях в менеджменте клубов, которые произошли за минувший чемпиона. Функционер назвал команды, которые больше всего его удивили со знаком плюс и минус. Также Червиченко назвал клуб РПЛ с идеальным управлением и менеджментом.

«Краснодар» и ЦСКА огорчили больше остальных

— Больше всего разочаровал «Краснодар». Команда с таким материальным положением, базой и стадионом тура за четыре не претендовала ни на что. Это расстраивало. Руководство приняло решение до конца играть с тренером, у которого не все получилось. Положение, при котором можно проиграть 10 матчей и ничего страшного не было бы, поставило всех в тупик, и футболистов в том числе. Самый положительный — «Рубин». Находясь в нижней части турнирной таблицы в начале чемпионата, клуб прогрессировал тур за туром и имел шансы попасть в Лигу чемпионов за два-три матча до конца сезона. Откровенно разочаровал ЦСКА. Свистопляска с тренером и первое на моей памяти абсолютно провальное трансферное окно оставило команду в середине турнирной таблицы, — заявил Червиченко в интервью «Комсомольской правде».

«Спартак»: проводы Газизова — парадокс

— В «Спартаке» случилась парадоксальная ситуация. «Спартак» выгнал менеджера, который принес пользу для команды. Газизов провел три трансфера: Кокорин, Урунов и Мозес. Кокорин уехал в «Фиорентину» с плюсом в 1 миллион. Урунов, которого купили за 1 миллион, сейчас стоит 3. А Мозес сегодня оставил на втором месте «Спартак» и может остаться в клубе всего за 4,5 миллиона. Если бы я продавал Мозеса в «Спартак», цена была бы не меньше 20 миллионов, — сказал экс-президент «Спартака».

«Локомотив»: уход Кикнадзе и отказ от продления контрактов

— В «Локомотиве» был очень спорный менеджмент, но пришел еще более спорный. Эти ребята занимались профсоюзной деятельностью, пытались делать трансферы. Перед этим они в «Факеле» окучили большое количество бюджетных средств. Причем клуб так и болтался где-то внизу и никуда не смог подняться. Сейчас есть разговоры о том, что они не хотят переподписывать основных игроков, как и главного тренера. Хотят окучить трансферное окно. Вполне возможно, что новый менеджмент «Локомотива» доведет клуб до скандалов, — заявил Андрей Червиченко.

ЦСКА: провальное окно, Олич и Гинер

— Последнее окно, которое было у ЦСКА, провальное. Гинер не принимает участие в делах клуба? Может быть из-за того, что деньги теперь идут из ВЭБа. Наверное, по этому поводу тоже есть вопрос. Помимо провального трансферного окна, фигура Олича на посту главного тренера совсем спорная. Причем очень сильно. Даже поражение от «Динамо» говорит о том, что с его кандидатурой ошиблись, — уверен функционер.

Самый идеальный менеджмент в России

— Идеальный менеджмент? «Ростов». Команда живет на свои, нет миллиардера-спонсора. Команда живет на то, что сама зарабатывает. При этом у них бывают всплески. Продавая лидеров, команда все равно борется за еврокубки. А посмотрите на «Арсенал»: отдал Лесового и чуть сегодня ни вылетел. «Ростов» же умудряется находится в верхней части турнирной таблице. Зарабатывать продавая, что помогает содержать команду. И это при том, что бесы в черном, называемые судьями, украли у низ огромное количество очков. С ними «Ростов» должен был располагаться на уровне пятого-шестого места. А по работе менеджмента «Ростов» — самый правильный клуб в стране.