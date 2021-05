Почему Билл Гейтс разводится с женой: Измены, зависть, неуклюжие приставания к подчиненным

У Америки новое любимое реалити-шоу: развод одного из богатейших людей планеты Билла Гейтса с его пока еще женой Мелиндой после 27 лет брака. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Америки новое любимое реалити-шоу: развод одного из богатейших людей планеты Билла Гейтса с его пока еще женой Мелиндой после 27 лет брака. Конечно, очкарик в свитере, пусть и очень дорогом, - это вам не поп-звезда. Но, как оказалось, любовных похождений у него не меньше, чем у вокалиста какой-нибудь рок-группы. Пусть и специфических.

А главное — на кону 130 млрд долларов. Это состояние Гейтса, которое теперь как-то надо поделить. Мелинда уже получила акций и других активов на 3 млрд долларов, и это явно не конец.

На днях сразу несколько уважаемых изданий, в том числе The New York Times и The Wall Street Journal, которые вообще-то не о грязных трусах обычно пишут, а о большой политике и экономике, разразились статьями об истинных причинах развода Гейтсов.

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА — ЭТО ТЫ

Шокирующая правда — Билл Гейтс изменял своей супруге. Вернее, честно пытался, но не очень-то у него получалось. Судите сами.

В 2006 году он заглянул на презентацию в один из отделов Microsoft. Посидел в первом ряду, покивал. И только теперь сотрудница, которая саму эту презентацию делала, нашла в себе силы рассказать, что случилось потом. Хозяин компании, где она работает, богатейший на тот момент человек планеты… прислал ей электронное письмо по окончанию мероприятия с приглашением поужинать вместе. В конце послания стояла неловкая приписка: «Если это доставляет тебе дискомфорт, притворись, что этого никогда не было». Девушка так и сделала.

Но вдумайтесь, Гейтс не подошел и не шлепнул ее, не вызвал к себе в кабинет, чтобы сподручней было наброситься с непрошенными поцелуями. А написал имейл.

Двумя годами позже миллиардер отправился в командировку с сотрудницей своего благотворительного фонда. Во время приема вдруг наклонился к ее уху и сбивчиво прошептал:

- Поужинаешь со мной?

Больше похоже на поведение смущенного школьника, чем на плейбоя-богача.

Несколько сотрудниц Microsoft, благотворительного фонда Гейтсов и инвестиционной компании, которая занимается управлением состоянием миллиардера рассказали журналистам, что Билл Гейтс у своих подчиненных был объектом для шуток — из-за неуклюжих попыток заигрывать с женщинами. Об увольнении в случае отказа поужинать и речи никогда не было.

А ВТОРАЯ — ВСЕ ТВОИ МЕЧТЫ

К тому моменту, как Билл Гейтс начал неловко звать на ужины симпатичных подчиненных, его брак с Мелиндой был чистой формальностью. К счастью, жили они в отличие от большинства семейных пар в таком положении не в двушке в спальном районе, так что могли не видеться неделями.

К слову, их брак тоже начинался как служебный роман — Мелинда Френч (девичья фамилия) трудилась в Microsoft менеджером среднего звена.

В роли состоятельной гранд-дамы Мелинда освоилась быстро. Через 6 лет после замужества она настояла на учреждении благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс. Как теперь говорит журналистам один из сотрудников организации, Мелинду очень раздражало, что «никто не считал ее ровней Биллу». Муж и жена, конечно, одна сатана, но странно ставить в один ряд создателя транснациональной корпорации, чьи продукты есть практически у каждого человека, и женщину, которая тратит его деньги.

В своих мемуарах Мелинда Гейтс описывает бесчеловечные унижения, которые ей приходилось терпеть от мужа: каждый год он один писал рождественские письма людям, которые жертвовали деньги в их фонд. А Мелинда тоже хотела их писать!

ТРЕТЬЯ — ТВОЯ НОВАЯ ЛЮБОВЬ

Несмотря на всю неискушенность Гейтса в амурных вопросах, ему все же удалось обзавестись любовницей. В 2019-м Совет директоров Microsoft получил покаянное письмо от одной из сотрудниц: мол, отцы родные, грешна, совратил меня начальник. Как и положено в любой прогрессивной компании, началось расследование. Гейтс его окончания решил не дожидаться и покинул совет директоров собственной фирмы.

Только вот ведь какая штука. Связь, в которой исповедовалась девушка, имела место (это подтвердил адвокат миллиардера) в начале 2000-х. А когда костер любви угас, сотрудница как ни в чем не бывало продолжила работать в Microsoft. Не получив ни бонусов за роман с шефом, ни наказаний за его конец.

Для своих откровений девушка выбрала правильное время. Гремел скандал с Харви Вайнштейном, на коне было движение MeToo. Как тут не вспомнить, что 15 лет назад поддалась неумелых ухаживаниям босса.

КСТАТИ

Вечеринки для друзей

Мелинда Гейтс, как оказалось, готовилась к разводу 2 года. А началось все, когда журналисты написали о дружбе ее мужа с Джеффри Эпштейном. Это скандальный делец с Wall Street, которого еще с середины 2000-х обвиняли во вполне однозначных связях с несовершеннолетними девушками. Больше того, своими юными подругами он щедро «делился» с приятелями. В числе тех, кто захаживал на вечеринки Эпштейна, были бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, принц Великобритании Эндрю, бывшие премьер-министры и прочие сильные мира сего. Среди гостей Эпштейна упоминали и Билла Гейтса.

Якобы участие мужа в этих мероприятиях стало для Мелинды последней каплей. Не изменила ее решение и смерть Эпштейна — тот покончил с собой в камере в 2019-м, когда до него все же добралась неповоротливая американская Фемида.

- Биллу не были интересны девушки, - утверждает один из участников тех вечеринок. - Похоже, он просто отдыхал от дома, может, от жены. Он куда охотней общался с Джеффри или кем-то еще из гостей вечера, чем разглядывал 16-летнюю девчонку.

Другой информатор утверждает, что Билл только портил всем настроение на этом празднике жизни — жалобами на грымзу-жену.