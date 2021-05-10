WSJ: жена Билла Гейтса пошла на развод из-за контактов мужа с миллиардером Эпштейном

Возможно, что Мелинде Гейтс стало известно нечто большее, нежели чисто деловые контакты между Биллом Гейтсом и Джеффри Эпштейном Фото: EAST NEWS

WSJ опубликовала сообщение, согласно которому главной причиной развода миллиардера, основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги, стала дружба главы семейства с покойным миллиардером Джеффри Эпштейном.

Эпштейн, которого американское правосудие подозревало в педофилии и других сексуальных преступлениях, покончил с собой в нью-йоркском КПЗ в августе 2019 года.

Мелинда Гейтс якобы всегда была обеспокоена связями мужа с опальным финансистом. Об этом сообщил журналистам бывший сотрудник Фонда Гейтсов, знакомый с деталями бракоразводного процесса пары. Ее недовольство непрекращающимися контактами мужа и Эпштейна нарастало по мере того, как Билл не только не прекратил свое общение с ним, как того требовала Мелинда, но и продолжал совместную с миллиардером работу над не то деловым, не то благотворительным проектом.

После того, как Эпштейн был арестован, пресс-секретарь Гейтса выпустила заявление, согласно которому «Билл Гейтс сожалеет о встречах с Эпштейном и признает, что они были ошибкой».

Возможно, что Мелинде Гейтс стало известно нечто большее, нежели чисто деловые контакты между Биллом Гейтсом и Джеффри Эпштейном. Частью тактики Эпштейна, водившего дружбу с сильными мира сего, была организация секс-вечеринок, на которых несовершеннолетние девушки ублажали именитых гостей финансиста.