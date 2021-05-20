Елена Лядова и Михаил Пореченков в новом сериле НТВ «Случайный кадр»

Михаил Пореченков в роли крупного предпринимателя, члена политической партии Бориса Боброва.

Зрителей ждёт противостояние одного из лучших следователей столичного СК Нины Нестеровой и крупного предпринимателя, члена одной из политических партий Бориса Боброва: она уверена, что тот причастен к громкому делу, которое она расследует.

Следователь столичного СК, Нина Нестерова (Елена Лядова), жёсткая, бескомпромиссная, не приемлет взяточничество и распущенность. Про таких, как она, обычно говорят «честный мент». «Всегда вдохновляют сильные, целеустремлённые, независимые женщины! Те, что коня остановят! Черты таковых и хотелось придать образу. Но он собирательный, конечно. Тут и хрупкость женская, и сила материнская», – поделилась Елена Лядова.

Елена Лядова в роли следователя СК Нины Нестеровой.

На счету Нестеровой не одно раскрытое резонансное дело. Вот и пожар в ночном клубе, повлекший за собой человеческие жертвы, одно из таких. Она считает, что к этому делу причастен крупный предприниматель, член одной из политических партий Борис Бобров (Михаил Пореченков). Он считает, что бизнес и политика должны идти в связке, одно помогает другому. «Сериал состоит из множества важных составляющих: есть взаимоотношения двух главных героев, серьезная детективная линия, но самое главное – человеческие отношения. Бобров – интересный персонаж для меня. Своё богатство он нажил в 90-х, с тех пор полностью легализовал бизнес, но связи в криминальных кругах у него остались. Бобров хочет, чтобы его политическая карьера стала триумфальной. И он ничем не гнушается в достижении целей», – поделился Михаил Пореченков.

Разобраться в этом и найти улики она поручает молодому провинциальному следователю Никите Комарову (Макар Запорожский), которого она пригласила на службу в столицу. Во время расследования невесту Комарова Лару (Вера Кинчева), фотографа, похищают, и эти обстоятельства уже не могут считаться простым совпадением. «Мой герой был хорошим парнем, «отличником» в каком-то смысле, любил свою работу. Его пригласили в Москву, и он попал в такой нешуточный переплет, где сводят счеты между собой руководители ведомств и политические лидеры. И он, и его семья – все – попали в эту мясорубку, чего он абсолютно не ожидал. Это сильно его ожесточает, душу, сердце. И он вынужден взрослеть – и духовно, и физически», – поделился Макар Запорожский.

Алексей Колган в роли Льва Марковича адвоката Бориса Боброва.

Кстати, сериал основан на оригинальном испанском формате Acusados, производства Boomerang TV для Mediaset Spain. Помимо вышеупомянутых Елены Лядовой, Михаила Пореченкова и Макара Запорожского, в сериале задействованы Вера Кинчева, Александра Ребенок, Сергей Астахов, Агния Кузнецова, Дан Розин, Алексей Колган, Иван Оганесян и другие.

«Наш проект выделяется великолепным творческим тандемом талантливейших российских артистов Елены Лядовой и Михаила Пореченкова. Их герои – антагонисты. Во время съёмок Михаил и Елена так вжились в свои роли, что, по-моему, в самом деле возненавидели друг друга. Я надеюсь, что тема противоборства двух парадоксальных личностей во имя любви и справедливости, поднятая в нашей картине, найдёт отклик в сердцах миллионов зрителей. Михаил Пореченков предстанет в совершенно новом для себя амплуа, а героиня Елены Лядовой передаст величие материнского сердца русской женщины», – рассказал режиссёр Илья Максимов.

Светлана Тимофеева-Летуновская в роли Виктории Бобровой жены Бориса Боброва.

Съёмки картины проходили в Минске и Минской области. Создатели картины обещают не только захватывающий сюжет и сложные взаимоотношения между главными героями, но и обилие экшн-сцен. «В сериале много сложных трюковых сцен. Когда мы снимали перестрелку на трассе, машины неслись на полной скорости, а за рулём были не только каскадёры, но и сами актёры. Также были у нас на проекте, скажем так, испытания льдом и пламенем. Для сцены пожара в ночном клубе специально построили помещение, которое потом подожгли. Подготовка была крайне серьезной, ведь у нас был всего один дубль. На площадке дежурили пожарные машины. А в какие-то из дней съёмок на натуре ударил двадцатиградусный мороз, был сильный северный ветер. Несмотря не все технические сложности, работать над проектом было очень интересно», – поделился режиссёр Илья Максимов.

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