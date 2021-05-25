ВКонтакте запускает новый сезон стажировок: в этом году рекордное количество позиций для участников со всей России

Все стажёры получат денежное вознаграждение и приятные бонусы

Программа стажировок «ВКонтакте на практике» уже в четвёртый раз открывает набор участников. В этом году 14 кандидатов смогут узнать, как устроена одна из крупнейших российских ИТ-компаний. Стажёров ждут реальные практические задачи, которые сотрудники VK решают каждый день, лекции от ведущих специалистов и мероприятия для погружения в команду.

Стажировка продлится с 12 июля по 10 сентября. Кандидаты смогут попробовать свои силы в направлениях фронтенд- и бэкенд-разработки, мобильной разработки на iOS и Android, технологиях машинного обучения (ML), дизайна и продуктовой аналитики. Отбор участников пройдёт по итогам выполнения тестового задания и собеседования.

В этот раз ВКонтакте расширила географию: компания приглашает таланты со всей России. У всех участников будет возможность работать в Штабе компании в Санкт-Петербурге. Как пройдёт стажировка — в офисном или гибридном формате — в каждой команде обсуждается отдельно. Однако лучшие кандидаты смогут выбрать, как стажироваться — в офисе или полностью удалённо.

Все стажёры получат денежное вознаграждение и приятные бонусы: сувениры и сертификаты участника программы. После практики есть шанс остаться в Команде — однако это зависит от способностей кандидата и доступных вакансий.

Приём заявок на участие в конкурсе открыт с 25 мая до 14 июня. Подать их можно на странице вакансий. Все новости программы будут публиковаться в сообществе Команды ВКонтакте . Результаты отбора появятся там же — имена стажёров раскроются не позднее 8 июля.

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте:

«ВКонтакте всегда делает ставку на талантливых молодых специалистов. Мы приглашаем на стажировку самых достойных — с широким техническим кругозором, горящими глазами, способностью изобретать и реализовывать лучшие решения для миллионов наших пользователей. Обладая этими качествами, у нас уже с первых дней стажировки можно принимать реальный продуктовый и технологический вызов. Вместе с новичками мы создаём собственные инновационные технологии: звонки на 2048+ участников, распознавание голосовых сообщений, собственные стриминговые протоколы и решения для параллельных вычислений и сетевых оптимизаций платформы ВКонтакте и многое другое. Каждый год мы открываем новый сезон стажировок, чтобы передавать свои знания, развивать способность к инновациям и вовлекать таланты в ИТ-индустрию».

ВКонтакте регулярно поддерживает молодых ИТ-специалистов: проводит мероприятия и соревнования, запускает образовательные программы. Сейчас команда заканчивает приём заявок на VK Cup — чемпионат по программированию с призовым фондом 2,72 млн рублей. Среди других проектов — грантово-образовательная программа VK Fresh Code для разработчиков мини-приложений, митапы VK Tech Talks и марафон по разработке и дизайну «Вездекод»: в этом году его отборочные туры пройдут во Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Туле и онлайн.