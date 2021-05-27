Куда завела Лукашенко многовекторность

Еще совсем недавно одним из главных внешнеполитических тезисов Лукашенко звучал так: «Белоруссия - донор европейской безопасности»! Фото: REUTERS

Политическое безумие, охватившее Европу, и не только ее, из-за смутной посадки в Минске пассажирского лайнера, приобретает гротескные черты, если вспомнить, что еще совсем недавно одним из главных внешнеполитических тезисов Лукашенко, усиленно навязываемый его дипломатами на всех без исключения международных форумах, звучал так: «Белоруссия - донор европейской безопасности»!

В отчаянных попытках поучаствовать в формировании глобальной политической повестке дня столь же недавно и столь же настойчиво Минском озвучивался и другой тезис: «Даешь Хельсинки-2»! Батька даже не претендовал на то, чтобы новое совещание по европейской безопасности обязательно прошло в белорусской столице, в крайнем случае можно в том же Хельсинки провести. Но то, что именно президент Белоруссии был, как никто другой, озабочен тем, что в мире дела пошли наперекосяк и надо срочно передоговариваться, как жить дальше, подчеркивалось особо.

«Минские соглашения» по Украине, похоже, сыграли плохую шутку с самим Минском. Там уверовали, что обладают чудесным даром врачевать международные конфликты. И естественно захотели развить и закрепить эту уникальную способность, попытавшись превратиться в «Женеву восточной Европы». Без неуместной робости предложили себя в качестве ключевой площадки для международных переговоров. Ну, это как если бы Россия, помечтав в свое время об этом, действительно превратилась бы в один из мировых финансовых центров. Москве Запад помог быстро вернуться к реальности. А вот в Минске явно замечтались.

И мечты эти нескромные Запад не развеивал, а раздувал. Высокие американские гости, приезжавшие подискутировать о будущем белорусов в Минск, так и говорили: «А почему бы Белоруссии не стать восточноевропейской Швейцарией? У вас все данные для этого есть, кроме сущего пустяка - надо заявить о нейтралитете и выйти из ОДКБ и прочих постсоветских обременений».

И ведь слушали, верили, чуть ли не млели… О, какая мудрая политика президента Лукашенко - многовекторность! И на Востоке, и на Западе, и везде у нас только друзья и партнеры. Мы - ни против кого не выступаем, починяем себе… Торговлю налаживаем, культурные связи крепим. И нас все любят и уважают. Не бывает? Еще как! Вспомните, ведь еще несколько лет назад Запад в унисон гундосил «последний диктатор Европы». А сегодня - Александр Григорьевич, уважаемый…

Но то «сегодня» уже прошло. А совсем-совсем сегодня - опять «последний диктатор Европы». Ну как с этим Западом после такого можно пытаться дружить?!

А ведь как старались! Для этого была специально запущена международная экспертная инициатива «Минский диалог», основные участники которого всегда были с Запада. Объявленная миссия - «предоставлять открытую и геополитически нейтральную площадку для исследований и дискуссий в области международных отношений и безопасности в Восточной Европе». Последний форум «Минского диалога», который горячо приветствовал Лукашенко, прошел за 9 месяцев до организации массовых беспорядков для его же свержения. Интересно тема была сформулирована: «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Столкнули-таки эту безопасность в ту самую пропасть, а как сладко на форуме говорили про европейские ценности. Обманули, выходит.

Но уже с первого форума «Минского диалога», прошедшего в марте 2015 года, было ясно, зачем в нем участвуют западники. В своем выступлении тогдашний представитель ЕС в Минске и большой друг опекаемых белорусским МИДом прозападных экспертов-организаторов был предельно откровенен. Видно, посчитав, что от своих-то чего правду скрывать?

А сказал он, во-первых, что Запад уже несколько лет успешно проводит в Белоруссии политику «малых шагов». То есть, убедившись, что Батька сидит прочно и ситуацию в стране контролирует, решили делать ставку не на его свержение, как это было еще в 2010 году, а на постепенное «затягивание» страны в западную зону влияния. И происходило это в таких сферах, как экологические, производственные стандарты, гранты госслужащим в регионах для освоения регламентов и процедур ЕС, западные гуманитарные фонды и дальше по списку.

Во-вторых, он также честно в своем выступлении предупредил белорусских товарищей, что «долго стоять в шпагате» им будет очень неудобно да и не получится. Понятно, о чем? То есть никто Белоруссию отрывать от России и не собирался, просто ей предлагали занять более удобную позу. И она, доверчивая такая, пыталась.

Но все пошло прахом в августе 2020. Непонятно почему, но удачная тактика «малых шагов», действовавшая практически безотказно, вдруг была отброшена в пользу попытки «большого скачка» - свержения Батьки по украинскому сценарию. Но даже классики литературы учат: кто хочет все и сразу, тот беден тем, что не умеет ждать. Ну вот подождали бы они чуточку, ну хоть до осени, до следующего «Минского диалога», и Лукашенко опять бы горячо приветствовал западных коллег и экспертов. Нет, не выдержали, сорвали «стоп-кран» поезда, который и так двигался, хоть и медленно, в нужном им направлении.

Почему так случилось? Похоже, тот самый «эксцесс исполнителя». Старшие товарищи в Берлине и Париже готовы были еще подождать, но вот нетерпеливые кураторы Минска из Вильнюса и Варшавы, которым было доверено расшатывать (но не ломать сразу!) устои батькиной власти, не удержались. Вот она, ситуация, благоприятная для решающего броска: Тихановская готова назваться новым президентом, телеграм-канал NEXTA раскручен и готов руководить уличными протестами. Вперед! К тому же после победы литовским и польским организаторам решающего штурма - респект и уважуха в масштабах всего Евросоюза.

Но не сбылось. Тут тоже, увы, мечты опередили реальность. Батька проявил твердость, на которую его враги явно не рассчитывали. Как было дальше, мы знаем. Шли вялые разговоры, что летом опять улица забузит.

Что случилось несколько дней назад - это уже не «эксцесс исполнителя», а истерика всего Евросоюза, злобной кодлой навалившегося на еще недавнего «донора безопасности». Поза «в шпагате», похоже, окончательно уходит в прошлое. Можно полагать, Лукашенко уже решил, какую ногу надо подобрать, а на какую опереться.