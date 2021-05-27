Европейские страны отреагировали на с самолетом Rayanair, который экстренно сел в Минске. Фото: REUTERS

Европейцы остро отреагировали на инцидент с самолетом Rayanair, который пришлось посадить в Минске. Власти ЕС нанесли чувствительный удар по Белоруссии, закрыв свое небо для самолетов «Белавиа» и настоятельно рекомендовали своим авиакомпаниям не входить в воздушное пространство Белоруссии.

КТО ЗАКРЫЛ НЕБО ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ САМОЛЕТОВ:

- Австрия;

- Бельгия;

- Великобритания;

- Италия;

- Литва;

- Нидерланды;

- Польша;

- Словакия;

- Украина;

- Финляндия;

- Франция;

- Чехия;

- Швеция.

КТО РЕКОМЕНДУЕТ СВОИМ АВИАКОМПАНИЯМ НЕ ЛЕТАТЬ НАД БЕЛОРУССИЕЙ:

- Великобритания;

- Австрия;

- Канада;

- Латвия;

- Литва;

- Украина;

- Франция;

- Швеция.

Впрочем, о полной воздушной блокаде пока речь все-таки не идет. Например, в Латвии решили пока никак не ограничивать транзитные рейсы для белорусских авиакомпаний, хотя до этого обе страны произвели массовую высылку своих дипломатов.

Но и это еще не все. По словам Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в Брюсселе планируют введение новых секторальных санкций против республики, включая такие значимые для страны отрасли как экспорт калия и прокачку российского газа, направляемого в Европу (а через эту страну идет четверть всего нашего «голубого топлива» в ЕС).

Жестче всего реагируют на действия Минска в Литве, где заявили о том, что не хотят принимать самолеты, которые хоть как-то пролетали над Белоруссией. В результате уже сейчас «Аэрофлот» отменил запланированный на пятницу рейс Москва-Вильнюс, хотя официально не объявлял о том, что решил поступить так из-за действий литовских властей. В среднем раньше ежедневно через воздушное пространство Белоруссии пролетало около 2 тысяч самолетов.

Да и вообще очень заметно, что Минск стараются задеть всеми доступными способами. Из Белоруссии был перенесен чемпионат Европы по велотреку, который стал уже вторым соревнованием, отмененным в стране с начала этого года после мирового турнира по хоккею. При этом вице-президент Европейского союза велосипедистов Александр Гусятников, по сообщению ТАСС, что перенос не связан с политикой, а обусловлен невозможностью доставки команд на турнир.

Одновременно с этим началась «игра» по принуждению европейцев к восстановлению пролета над Белоруссией. Россия перестала выдавать разрешение на прибытие авиарейсам, которые летят в обход Белоруссии. Например, отказ получили «Austrian Airlines» и «Air France».