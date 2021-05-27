Европейские страны отреагировали на с самолетом Rayanair, который экстренно сел в Минске.
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Европейцы остро отреагировали на инцидент с самолетом Rayanair, который пришлось посадить в Минске. Власти ЕС нанесли чувствительный удар по Белоруссии, закрыв свое небо для самолетов «Белавиа» и настоятельно рекомендовали своим авиакомпаниям не входить в воздушное пространство Белоруссии.
КТО ЗАКРЫЛ НЕБО ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ САМОЛЕТОВ:
- Австрия;
- Бельгия;
- Великобритания;
- Италия;
- Литва;
- Нидерланды;
- Польша;
- Словакия;
- Украина;
- Финляндия;
- Франция;
- Чехия;
- Швеция.
КТО РЕКОМЕНДУЕТ СВОИМ АВИАКОМПАНИЯМ НЕ ЛЕТАТЬ НАД БЕЛОРУССИЕЙ:
- Великобритания;
- Австрия;
- Канада;
- Латвия;
- Литва;
- Украина;
- Франция;
- Швеция.
Впрочем, о полной воздушной блокаде пока речь все-таки не идет. Например, в Латвии решили пока никак не ограничивать транзитные рейсы для белорусских авиакомпаний, хотя до этого обе страны произвели массовую высылку своих дипломатов.
Но и это еще не все. По словам Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в Брюсселе планируют введение новых секторальных санкций против республики, включая такие значимые для страны отрасли как экспорт калия и прокачку российского газа, направляемого в Европу (а через эту страну идет четверть всего нашего «голубого топлива» в ЕС).
Жестче всего реагируют на действия Минска в Литве, где заявили о том, что не хотят принимать самолеты, которые хоть как-то пролетали над Белоруссией. В результате уже сейчас «Аэрофлот» отменил запланированный на пятницу рейс Москва-Вильнюс, хотя официально не объявлял о том, что решил поступить так из-за действий литовских властей. В среднем раньше ежедневно через воздушное пространство Белоруссии пролетало около 2 тысяч самолетов.
Да и вообще очень заметно, что Минск стараются задеть всеми доступными способами. Из Белоруссии был перенесен чемпионат Европы по велотреку, который стал уже вторым соревнованием, отмененным в стране с начала этого года после мирового турнира по хоккею. При этом вице-президент Европейского союза велосипедистов Александр Гусятников, по сообщению ТАСС, что перенос не связан с политикой, а обусловлен невозможностью доставки команд на турнир.
Одновременно с этим началась «игра» по принуждению европейцев к восстановлению пролета над Белоруссией. Россия перестала выдавать разрешение на прибытие авиарейсам, которые летят в обход Белоруссии. Например, отказ получили «Austrian Airlines» и «Air France».