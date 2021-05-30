Абрамович вывел на награждение "Челси" после победы в ЛЧ своих сыновей

В какой-то момент во время награждения на газоне появился владелец лондонского клуба Роман Абрамович Фото: REUTERS

В субботу поздно вечером «Челси» праздновал победу в главном клубном турнире Европы. Болельщики могли видеть красочную церемонию, но многое осталось за кадром. В какой-то момент во время награждения на газоне стадиона в Порту появился владелец лондонского клуба Роман Абрамович. Он поздравлял футболистов и тренера Томаса Тухеля, с которым, как оказалось, лично еще не встречался.

При Абрамовиче «Челси» выигрывает уже третий международный кубок Фото: REUTERS

- Я разговаривал с владельцем клуба на поле, это был лучший момент для нашей первой встречи, или, может быть, худший, потому что теперь может быть только хуже! Мы еще поговорим, и я могу заверить его, что еще не насытился победами. Я чувствую себя голодным, частью действительно амбициозного клуба и сильной группы, которая полностью поддерживает мои убеждения в футболе, - сказал Тухель после награждения.

Абрамович хотел сфотографироваться с кубком, но тот «гулял» по полю Фото: REUTERS

Любопытно, что Абрамович хотел сфотографироваться с кубком, но тот «гулял» по полю вместе с футболистами. Раздобыть трофей помог капитан команды испанец Сезар Аспиликуэта.

- Он ваш. Я не знаю, где он сейчас, но я вам его разыщу, - сказал Аспиликуэта и вскоре вернулся с Кубком Европы.

Когда в 2019 году «Челси» выиграл Лигу Европы, на стадионе в Баку был только старший сын Абрамовича Аркадий Фото: REUTERS

А потом Роман Абрамович сфотографировался с трофеем вместе со своим сыновьями - старшим Аркадием (27 лет, от второй жены Ирины) и младшим Аароном Александром (11 лет, от третьей жены Дарьи Жуковой).

Напомним, что это уже третий международный кубок «Челси» при Абрамовиче. В 2012 году его клуб впервые выиграл Лигу чемпионов, а в 2019 году Лигу Европы. Кстати, тогда на стадионе в Баку был только его старший сын Аркадий.