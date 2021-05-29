"Манчестер Сити" сыграл с "Челси" за титул лучшего в Лиге Чемпионов. Фото: REUTERS

В субботу, 29 мая, в Португалии прошел финал Лиги Чемпионов. Решающий поединок футбольного евросезона должен был пройти в Стамбуле, однако из-за коронавируса игру "снесли" в Порту на стадион "Эштадиу Драгау". За титул лучшей команды Европы уходящего сезона боролись два британских клуба - "Манчестер Сити" и лондонский "Челси". Две английских команды, за плечами которых - мощные финансовые ресурсы.

Кай Хавертц - автор первого гола в финале ЛЧ. Фото: REUTERS

Особый момент для российских любителей футбола - в стартовом составе "Манчестер Сити" на финальную игру Лиги Чемпионов вышел украинский защитник Александр Зинченко. В свое время он переехал в Англию из чемпионата России, где играл за футбольный клуб "Уфа". А до того - рубился в любительских турнирах Москвы. И теперь уже несколько лет является важным игроком в системе Пепа Гвардиолы.

Ликование "Челси". Фото: REUTERS

На старте поединка команды мало по малу бодались на равных - на момент "Челси" следовал ответ от "Манчестер Сити". Но в конце первого тайма равновесие содрогнулось. Поймав защитников "горожан" на ошибке, атака лондонцев сыграла четко. И Кай Хавертц забил свой первый гол в розыгрыше Лиги Чемпионов - это был первый гол немца в 12-й игре турнира нынешнего сезона. И сразу же - столь важный.

Футболисты "Челси" перед перерывом в матче обсуждают ход поединка. Фото: REUTERS

Надо сказать, что Кай Хавертц своим голом сразу же заставил статистиков покопаться в своих подборках. Оказалось - только Ларс Риккен был более молодым немецким футболистом, который забивал в финале Лиги Чемпионов - 21 год 352 дня против 20 лет и 322 дней. И да - для Хавертца это вообще был первый гол в Лиге Чемпионов, и сразу же в финале, в свое время в 2013 году такое же достижение было у Илкая Гюндогана.

"Манчестер Сити" на старте второго тайма финала ЛЧ. Фото: REUTERS

Надо сказать, что в этом финале "Манчестер Сити" и "Челси" пришлось делать вынужденные замены важных игроков. В первом тайме у лондонцев досрочно с поля ушел опытный бразильский защитник Тиагу Силва. А вот у "Сити" после перерыва пришлось убирать бельгица Кевина де Брюйне. В пылу борьбы оба ярких футболиста получили травмы.

Эмоции игроков "Манчестер Сити", когда им показалось, что нужно ставить пенальти. Фото: REUTERS

В финале поединка за 10 минут до конца встречи на поле у "Манчестер Сити" был брошен в бой легендарный аргентинский форвард - Серхио Агуэро вышел в последний раз в матче за "горожан". Серхио уходит из "Сити" и это - финальное появление Агуэро. И в крайне важный момент. Но лучший друг Лионеля Месси не смог спасти "Манчестер" от поражения в финале Лиги Чемпионов. Хотя судья добавил аж 7 минут к основному времени поединка.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель - весь в игре. Фото: REUTERS

Лондонский "Челси" выстоял все-таки все атаки "Сити". И в своем третьем в истории финале Лиги Чемпионов добился победы. В 2008 году в легендарном финале в "Лужниках" "Челси" проиграл "Манчестер Юнайтед", за который тогда играл еще Роналду. В 2012 году сенсационно положил "на лопатки" мюнхенскую "Баварию". А в 2021 году под началом немца Томаса Тухеля команда Романа Абрамовича одержала победу над "Манчестер Сити".