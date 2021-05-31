Дания помогала США следить за первыми лицами Германии

Правительство Дании в курсе незаконного наблюдения американцами за политиками ФРГ как минимум с 2015 года. Фото: REUTERS

Агентство национальной безопасности США ведет слежку за канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом страны Франком-Вальтером Штанмайером, утверждает издание Suddeutsche Zeitung. Кроме того, в сферу интересов американских спецслужб попал и кандидат на пост канцлера ФРГ, член СДПГ, экс-министр финансов Пеер Штайнбрюк.

По данным газеты, американцы с согласия спецслужб Дании получили доступ на особую станцию поблизости от Копенгагена, откуда можно вести прослушку через подводные кабели провайдеров. Именно таким образом была установлена слежка за первыми лицами Германии, а также за руководством одного из ключевых предприятий немецкого военно-промышленного комплекса.

Suddeutsche Zeitung считает, что правительство Дании в курсе незаконного наблюдения за политиками ФРГ как минимум с 2015 года – после подготовки доклад на основе информации, обнародованной экс-сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. И уверены, что спецслужбы Дании оказывали всемерную помощь коллегам из США в организации прослушки переговоров ведущих политиков соседних стран.

В правительстве ФРГ от комментариев отказались, однако заявили, что о возможной слежке не знали, а канцлеру доложена информация, собранная изданием.