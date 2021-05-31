Расклады для сборной России на ЧМ-2021 по хоккею: как команде Брагина не пролететь мимо плей-офф

Сборная России может оказаться за бортом плей-офф чемпионата мира по хоккею. Фото: REUTERS

После воскресной победы сборной Швеции над Словакией (3:1), а Швейцарии над Беларусью (6:0) борьба в нашей группе обострилась до предела. Сразу три команды (Швейцария, Россия и Беларусь) набрали по 12 очков. Далее шведы и чехи (см. табл.) И при таких раскладах сборная России еще может не попасть в плей-офф, заняв 5-е место в группе.

Это случится, если произойдет несколько событий:

- команда Валерия Брагина проиграет два оставшихся матча – шведам (31 мая, 20:15) и белорусам (1 июня, 20:15) в основное время

- шведы победят Россию, наберут 12 очков и опередят по личным встречам

- словаки проиграют чехам, но с 12-ю очками все равно окажутся выше сборной России по личным встречам

- швейцарцы не проиграют в последнем туре Великобритании

Таким образом, чтобы обезопасить себя, нам надо завоевать хотя бы одно очко (поражение в дополнительное время) в двух оставшихся матчах.

Напомним, что в плей-офф попадают по 4 лучших команды из каждой группы. Далее 1-я команда из каждой группы играет с 4-й из другой. 2-е и 3-и места разных групп играют между собой.

Турнирная таблица ЧМ по хоккею

(на утро 31 мая)

Группа A

1 Швейцария 6/12

2 Россия 5/12

3 Словакия 6/12

4 Швеция 6/9

5 Чехия 5/8

6 Дания 6/8

7 Великобритания 6/4

8 Беларусь 6/4

Оставшиеся матчи

Группа A

31 мая

Чехия – Дания

Россия – Швеция

Швейцария – Великобритания

1 июня

Словакия – Чехия

Россия – Беларусь

Группа B

1 Финляндия 6/15

2 США 5/12

3 Казахстан 6/10

4 Германия 5/9

5 Латвия 6/9

6 Канада 6/9

7 Норвегия 6/5

8 Италия 6/0

Оставшиеся матчи

Группа B

31 мая

США – Германия

Норвегия – Казахстан

Канада – Финляндия

1 июня

Италия – США

Германия – Латвия