Сборная России досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Овертайм не выявил победителя. А в серии буллитов удачливей оказались наши хоккеисты Фото: REUTERS

Этот матч решал все. Для шведов. Скандинавам нужна была только победа, чтобы зацепиться за плей-офф. А нашим, для выхода в следующий раунд оставалось набрать хотя бы одно очко. То есть, можно было даже проиграть в дополнительное время.

Конечно, у нас оставалась еще последняя игра с белорусами, которые под давлением известных политических обстоятельств явно находятся не в лучших кондициях. Напомним, что после задержания самолета, в Риге даже сняли национальный флаг Белоруссии, заменив его на флаг белорусской оппозиции. Но, может, игра с Россией и была бы для белорусов отдушиной…

Игра со шведами началась не слишком удачно для команды Валерия Брагина. Уже в первом периоде шведы, оказавшись в большинстве, открыли счет. Потом наша сборная, которую в этом матче усилили два энхаэловца - форвард Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Орлов, перехватила инициативу и все время бросала, бросала и бросала… Но шайба в ворота шведов не шла.

Любопытно, что матч показывали по Первому каналу, ради которого даже «подвинулась» программа «Время». Началось она в первом перерыве, а продолжилось – во втором.

Взломать шведскую оборону удалось лишь за 8 минут до окончания основного времени. Дмитрий Орлов протащил шайбу в зону, дал пас на Слепышева, от конька которого шайба залетела в ворота. Судья гол засчитал.

Не прошло и полминуты, как наши после броска Барабанова вышли вперед. А ассистировал ему другой новичок – Тарасенко. Но через две минуты шведы уже сравняли счет – 2:2.

Ничья в основное время нас устраивала, а шведов нет. И он бросились вперед. У них были моменты, но забросить они не смогли. Матч ушел на дополнительное время. А комментаторы отмечали, что сборная России уже в четвертьфинале. Только вот с какого места она выйдет и кто будет первым соперником по плей-офф, будет известно только во вторник вечером.

Но интрига в матче еще не умерла. Победа шведов в дополнительное время еще оставляла им шансы для продолжения чемпионата. Но тогда бы уже все зависело от игры Словакия – Чехия, где словаки «должны» были побеждать в основное время.

Овертайм не выявил победителя. А в серии буллитов удачливей оказались наши хоккеисты. Точку поставил Владимир Тарасенко. Наши в плей-офф, шведы покидают чемпионат.