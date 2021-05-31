Россия сыграла против Швеции на ЧМ-2021 по хоккею. Фото: REUTERS

В понедельник, 31 мая, хоккеисты сборной России провели предпоследний матч группового этапа чемпионата мира 2021. И для нашей дружины это был самый долгий поединок - против Швеции команда Валерия Брагина сыграла 60 минут основного времени, пять минут овертайма. По итогам которых - 2:2. Выяснять отношения пришлось в серии буллитов. И наши - победили 3:2, решающий бросок на счету Владимира Тарасенко.

Встреча сложилась крайне непросто для нашей команды и против Швеции пришлось очень серьезно "пободаться" по ходу матча. На 8-й минуте поединка швед Фреден забросил в наши ворота первую шайбу. И дальше долго. Очень долго. Невероятно долго скандинавы вели в счете, отбивая все атаки россиян. Первый период - они в лидерах 1:0. Второй период - без перемен, те же 1:0 на табло.

Зато наши за минуту в третьем периоде смогли перевернуть игру. На 52-й минуте Слепышев, а потом в следующей же атаке Барабанов дважды поразили ворота шведов и вывели нас вперед. Но на 55-й минуте Олофссон сделал счет равным.

Основные 60 минут матча завершились вничью 2:2. После бонусных 5 минут овертайма ничего не поменялось. И лишь в серии буллитов Швеция пала. Наши победили со счетом 3:2, решающий бросок в серии - на счету приехавшего из НХЛ форварда Владимира Тарасенко.