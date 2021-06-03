«Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова покажут в Каннах

Кадр из фильма "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова.

Пока не очень понятно, как добираться в этом году в Канны, но жюри под руководством американского режиссера Спайка Ли точно увидит и оценит новый фильм Кирилла Серебренникова по популярному роману Алексея Сальникова. У него сильная конкуренция - в конкурсе еще 21 картина. В том числе «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии. От России в производстве участвовали продюсеры Наталья Дрозд и Сергей Сельянов, а главную роль сыграл Юра Борисов, которого финский режиссер приметил в картине «Бык». Много снимающийся Борисов играет одну из ролей и в «Петровых в гриппе» - рядом с Чулпан Хаматовой, Юлией Пересильд, Семеном Серзиным и Юрией Колокольниковым.

Рядом с российскими фильмами в конкурсе будут представлены новые работы таких классиков, как Пол Верхувен, Леос Каракс и Нанни Моретти, таких полуклассиков, как Франсуа Озон, Ашгар Фархади, Брюно Дюмон, Жак Одиар, и таких актуальных авторов, как Надав Лапид, Апичатпонг Вирасетакун и Уэс Андерсон. Фильмов в этом году больше, чем обычно, а конкуренция сильнее, поскольку несколько картин, в том числе «Анетта» Каракса, «Бенедетта» Верхувена, «Французский вестник» Андерсона и «Петровы в гриппе» дожидались своей премьеры в Каннах с прошлого года, в котором фестиваль, как известно, не состоялся.

Во второй по значению конкурс «Особый взгляд» вошли картина молодого режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского “Разжимая кулаки” и новый фильм Алексея Германа «Дело». Вне конкурса покажут новый документальный фильм Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст».